Редкий кадр: две радуги и молния одновременно

По словам климатолога Айна Каллиса, дрону действительно удалось запечатлеть редкий момент, хотя само погодное явление нельзя назвать редким. «Как известно, для радуги нужны солнце, дождь и наблюдатель. У каждого наблюдателя своя радуга: это зависит от того, где находится человек», - объяснил Каллис и добавил, что зачастую ливни сопровождаются также громом.

«И хотя само погодное явление не редкое, автора можно похвалить за этот кадр. Не часто удается заснять подобное», - продолжил климатолог.

Для Рагнара Вуття дроны стали хобби, он управляет ими уже семь лет. «Сначала я запускал дрон в воздух при любой погоде, а теперь понял, что на фотографии может быть что-то особенное. В воскресенье в Тарту была именно такая погода, которая могла предложить хорошие кадры», - рассказал он.