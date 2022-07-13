В воскресенье вечером дрон жителя Тарту Рагнара Вуття запечатлел в районе Lõunakeskus редкий момент, когда в один кадр одновременно попали две радуги и молния.
Редкий кадр: две радуги и молния одновременно
По словам климатолога Айна Каллиса, дрону действительно удалось запечатлеть редкий момент, хотя само погодное явление нельзя назвать редким. «Как известно, для радуги нужны солнце, дождь и наблюдатель. У каждого наблюдателя своя радуга: это зависит от того, где находится человек», - объяснил Каллис и добавил, что зачастую ливни сопровождаются также громом.
«И хотя само погодное явление не редкое, автора можно похвалить за этот кадр. Не часто удается заснять подобное», - продолжил климатолог.
Для Рагнара Вуття дроны стали хобби, он управляет ими уже семь лет. «Сначала я запускал дрон в воздух при любой погоде, а теперь понял, что на фотографии может быть что-то особенное. В воскресенье в Тарту была именно такая погода, которая могла предложить хорошие кадры», - рассказал он.
Снимки Рагнара Вута с дронов также привлекли международное внимание. Так, его работы были использованы в видео, смонтированном после концерта Metallica в Тарту в 2019 году. Кроме того, его работы экспонировались в Lõunakeskus и Тартуском туристическом инфопункте. В настоящее время его выставку можно увидеть в Эльваском культурном центре.