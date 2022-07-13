Эксперт: ускорение инфляции – головная боль для центральных банков

По словам эксперта, ежегодный рост цен в США и Европе находится на одинаковом уровне, однако в случае Европы, которая в большей степени зависит от импорта энергоресурсов, будущий рост цен будет в гораздо большей степени зависеть от цен на энергоносители.

"Федеральная резервная система США сделала исторический шаг, повысив процентные ставки на 75 базисных пунктов, или 0,75%, что стало самым большим повышением ставки с 1994 года", – сказал Козе. Кроме того, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл отметил, что в ближайшее время возможно еще одно повышение ставки такого же масштаба может. "Цель состоит в том, чтобы контролировать инфляцию, не вызывая рецессии. К сожалению, обеспечение мягкой посадки в условиях сильнейшего за последние 40 лет ценового давления, геополитической напряженности, роста цен на сырьевые товары и сохраняющихся проблем с поставками будет очень сложной задачей", – добавил Козе.

В то же время финансовые рынки с тревогой ожидали новостей от Европейского центрального банка о повышении процентной ставки. После более чем десятилетнего периода ультралиберальной денежно-кредитной политики центральный банк воздержался от принятия такого решения, намекнув при этом на возможность повышения ставки в ближайшем будущем. "Был четкий сигнал о том, что существует большая вероятность повышения ставки на четверть процента в этом месяце, что подготовит почву для более значительного повышения ставки осенью", – сказал Козе, который отметил, что ЕЦБ не спешит повышать процентные ставки, в основном из-за энергетической зависимости.

Что касается стран Балтии, то глава центрального банка Литвы Гедиминас Шимкус заявил, что при текущем уровне инфляции и с учетом роста зарплат в еврозоне необходим более решительный шаг к нормализации денежно-кредитной политики. По его словам, риски для прогноза цен растут, а инфляция в странах Балтии самая высокая в еврозоне.