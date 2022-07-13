Незрячий молодой нарвитянин строит успешную карьеру в ИТ

- Расскажи про школу. Как ты учился? Как учителя относились к твоим трудностям?

- Мне было нелегко определиться с вариантом обучения. В самом начале у меня был выбор: использовать возможность ходить в школу для детей с особенностями или учиться дома по специальной программе. Затем появилось предложение учиться в обычной школе по удаленной программе. Мне было трудно понять, чего я хочу. В итоге 1 сентября я отправился на линейку в школу номер 12. В тот день я решил для себя, что буду ходить в школу, как обычные дети. Думаю, поначалу учителя озадачились моим присутствием. У них возникало много вопросов, смогу ли я справиться с обычной программой. Сомнения педагогов рассеялись, когда они увидели, что я мотивирован учиться. До седьмого класса я был отличником. Хочу поблагодарить всех своих учителей за терпение и человечность.

- Какие взаимоотношения складывались у тебя с одноклассниками?

- Большая часть из них относилась ко мне доброжелательно и с пониманием. Но были и те, которые постоянно унижали и издевались. Однажды мне пришлось броситься на них с кулаками. Это была неравная схватка с нечестными правилами.

- Чем ты занимался, когда окончил школу? Где получил образование и успел ли попробовать себя в этой специальности?