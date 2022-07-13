Владимир Сухоруков (37 лет) – молодой человек из Нарвы, зрение которого пострадало от редкого заболевания: пигментного ретинита. Обычно при этой болезни человек полностью теряет зрение. Чем хуже Владимир видел, тем стремительней нарастало в нем чувство потерянности. Вера в себя и трудолюбие помогли ему получить хорошее высшее образование и жить самостоятельной жизнью с женой Светланой. Он нашел, как многим может показаться, работу мечты и говорит, что чрезмерная опека со стороны родных не помогала, а, наоборот, мешала его развитию.
Незрячий молодой нарвитянин строит успешную карьеру в ИТ
Встреча с Владимиром прошла в одном из центров развития для детей и взрослых.
- Владимир, расскажи, пожалуйста, о своем детстве. Что ты ощутил, когда понял, что не такой, как все?
- Хотя на момент моего рождения мое зрение составляло лишь шестьдесят процентов, я не придавал этому значения. Я носил специальные очки и ходил в детский сад для детей с особенностями. Там я не чувствовал себя хуже других, так как в этом садике все дети были с нарушениями зрения. Ощущение особенности появилось чуть позже. Во времена моего детства подростки проводили много времени на улице. Мне нравились активные игры, но именно в уличных играх у меня возникли проблемы. Однажды это привело к настоящей истерике. Играя в мяч, я понял, что не могу справиться с ним так, как это делают другие ребята. В тот момент я почувствовал, что мир несправедлив.
- Как тебя поддерживали родные? Кто оказал влияние на становление твоего характера?
- Моя мама рано ушла из жизни, поэтому основная забота обо мне легла на плечи бабушки, которая сопровождала меня повсюду. Большую роль в моем воспитании сыграл дедушка. Он занимался и моим физическим развитием. «Все будет хорошо. Будь сильным!» – так он поддерживал меня. Мои сверстники жестоко меня дразнили, обзывали слепым. Иногда мне приходилось защищать свое достоинство при помощи кулаков. От обидчиков защищал меня и младший брат.
- Расскажи про школу. Как ты учился? Как учителя относились к твоим трудностям?
- Мне было нелегко определиться с вариантом обучения. В самом начале у меня был выбор: использовать возможность ходить в школу для детей с особенностями или учиться дома по специальной программе. Затем появилось предложение учиться в обычной школе по удаленной программе. Мне было трудно понять, чего я хочу. В итоге 1 сентября я отправился на линейку в школу номер 12. В тот день я решил для себя, что буду ходить в школу, как обычные дети. Думаю, поначалу учителя озадачились моим присутствием. У них возникало много вопросов, смогу ли я справиться с обычной программой. Сомнения педагогов рассеялись, когда они увидели, что я мотивирован учиться. До седьмого класса я был отличником. Хочу поблагодарить всех своих учителей за терпение и человечность.
- Какие взаимоотношения складывались у тебя с одноклассниками?
- Большая часть из них относилась ко мне доброжелательно и с пониманием. Но были и те, которые постоянно унижали и издевались. Однажды мне пришлось броситься на них с кулаками. Это была неравная схватка с нечестными правилами.
- Чем ты занимался, когда окончил школу? Где получил образование и успел ли попробовать себя в этой специальности?
- Могу сказать, что когда я отправился получать высшее образование, то точно не представлял, чем буду заниматься в дальнейшем. Мое первое образование – экономист. Место обучения – Ecomen. Я успешно справился с программой, но, увы, по данной специальности не смог найти работу. Хотя определенная польза от учебы все же была. В итоге, закончив институт, я оказался на учете в Кассе по безработице.
- Касса по безработице как-то помогла с трудоустройством?
- Не сильно помогла, так как подходящую работу нужно искать самому. Трудовые вакансии от Кассы по безработице мне не подходили по состоянию здоровья. Я сидел дома, получал пособие по инвалидности, развлекался играми, но могу сказать, что желание приносить пользу обществу не оставляло меня. Еще больше я желал финансовой независимости.
- Я знаю, что у тебя был очень сложный период, когда ты утратил ощущение ценности жизни. Что тебе помогло преодолеть этот нелегкий этап?
- Да, было такое время. Зрение с каждым годом ухудшалось, и случались моменты, когда не хотелось жить. Это был результат депрессии. Возникало ощущение потерянности и ненужности для общества. Но повезло, что в этот период мне повстречались люди, которые предложили заняться творчеством. Хоровая студия вернула меня к жизни.
- Почему ты решил получить второе образование в области ИТ-технологий?
- Мне всегда нравились компьютерные игры. Для многих молодых людей это самый простой способ уйти от реальности. Можно днями и ночами сидеть за компьютером, не выходя на улицу. Это происходило и в моем прошлом. Причин стать ИТ- специалистом было несколько. Во-первых, меня всегда интересовала эта тема. К тому же на момент принятия решения у меня появилась невеста. Это стало дополнительным мотиватором серьезно подумать о своем будущем. Хотелось обеспечить свою семью таким образом, чтобы хватало денег на съемную квартиру и на жизнь. Мне повезло, что в Нарвском колледже Тартуского университета имелась интересующая меня специальность. Я подал документы, и меня приняли.
- Сейчас много технологий, помогающих незрячим людям. Они помогли тебе в учебе?
- Технологий-то много, но не все так гладко, как кажется. К примеру, программа по специальности, на которой я учился, не предназначена для незрячих людей. Часть учебных материалов или заданий невозможно прочитать в специальной программе для незрячих. Суть подобных программ заключается в том, что текстовый файл преобразуется в звук. Таким образом я могу «читать». В моем случае в части предоставляемых мне учебных материалов такая возможность отсутствовала. Материалы я получал в виде сканированных документов. Программа, которую я использую, не может прочитать весь материал правильно. Отсюда большие затраты по времени на выполнение заданий. А в Таллиннском техническом университете ситуация еще более невеселая. Там сейчас учится моя жена (Жена Владимира, Светлана, незрячая с рождения – прим. автора). Отсутствие адаптации подобно катастрофе. Практически Света учится 24 часа в сутки. Плюс ко всему, студентов на ее курсе очень много, что исключает индивидуальный подход.
- А после учебы в колледже ты обрел финансовую независимость?
- Закончив обучение, я начал отправлять свое резюме куда только мог. Это нелегкий опыт. Из десяти потенциальных работодателей на мои запросы отвечал только один. Ответ содержал сухое: «Спасибо за проявленный интерес, но, к сожалению, мы продолжим работу с другим кандидатом».
Одновременно я создал свою фирму, так как есть желание заняться разработкой собственных игр, адаптированных для незрячих людей. Но этот проект забуксовал, потому что на данный момент у меня нет навыков маркетолога. Развивая свою фирму, я продолжал рассылать резюме по всему миру. Однажды случилось невероятное.
Мне ответили сразу три ИТ-компании. Среди них – всемирно известные Microsoft и Genius Sport. Я начал проходить собеседования и вести переговоры, чтобы найти выгодное решение. В Microsoft я прошел первый круг, а от двух других получил конкретные предложения о начале сотрудничества.
- Почему ты отказался от Microsoft?
- В случае выбора Microsoft мне предстояло поменять место жительство на США. На данном этапе жизни для меня этот вариант неприемлем.
- Так на чем ты остановил свой выбор?
- В результате я выбрал Genius Sport. Сейчас, пройдя испытательный срок, работаю на должности инженера компьютерного обеспечения. Третью фирму я не стал рассматривать как возможный вариант из-за низкой зарплаты.
- Как тебе удалось пройти собеседование? Ставил ли ты своих потенциальных работодателей в известностьБ какой у тебя диагноз?
- В моем резюме, безусловно, была информация о том, что я незрячий. Но у меня осталось стойкое ощущение, что этот пункт работодателем не был замечен. Скажу честно, что на начальном этапе конкурса я не афишировал свой диагноз, если меня об этом не спрашивали. Но потом, когда мне давали практические задания, сообщал, что мне нужны дополнительные разъяснения, так как я незрячий. В этом случае проблем не возникало, мне шли навстречу. В случае с Microsoft не было необходимости хитрить, так как в этой компании есть специальные программы для вовлечения в активную жизнь людей с особыми потребностями.
- Можно резюмировать, что ты доволен новой работой и достиг своей цели?
- Не могу сказать, что мне легко. На мне лежит очень большая ответственность. Работа дала независимость. И радует, что часть бытовых проблем, с которыми сталкивается незрячий человек, я могу решить с помощью денег. Например, уборка помещения или приготовление еды отошли в моей жизни на второй план.
- Что думаешь о будущем, есть ли долгосрочные планы для саморазвития?
- Конечно, есть. Сейчас, работая в международной фирме, я хочу набраться опыта, чтобы в дальнейшем успешно развивать свою фирму. Нужно расти профессионально.
- А мечта у тебя есть?
- Есть, и не одна. Одна мечта связана с человечеством. Мечтаю, чтобы люди прекратили воевать друг с другом и направили все свои ресурсы на исследования космоса. Другая моя мечта связана с развитием медицины и технологий. Надеюсь, что когда-нибудь появится возможность вернуть мне зрение. В мире столько красоты, которую хочется увидеть вновь. Есть еще одна мечта, но ее я пока не хочу озвучивать.
- Можешь себе представить, кем бы ты стал, чем занимался, если бы не потерял зрение?
- Я был бы пилотом самолета. В детстве я мечтал стать летчиком. Эта мечта живет со мной до сих пор.
- Напоследок скажи, чем бы ты хотел поделиться с читателями?
- Я бы хотел попросить родителей, у которых есть дети с особыми потребностями, давать им больше самостоятельности. В моем случае чрезмерная опека со стороны родных мешала мне развиваться и занижала самооценку. С постановкой медицинского диагноза жизнь не заканчивается. Молодым людям желаю верить в себя, двигаться вперед и не сдаваться.
Отзывы друзей о Владимире Сухорукове
Олег Румянцев, бывший директор школы № 12
Владимир отличался силой воли, жизнелюбием. Учился с большим упорством и интересом, не пользовался никакими поблажками. Можно гордиться таким человеком!
Денис Ларченко, руководитель программы Нарвского колледжа Тартуского университета
На сегодняшний день Владимир закончил свое обучение. Как руководитель программы хочу отметить, что Владимир целеустремленный и работящий. Он показывал очень сильные результаты.
Силуан Бабарыкин, друг Владимира
Я познакомился с Володей на молодежном проекте в Венгрии. Мы быстро нашли общий язык. С тех пор поддерживаем отношения. Он отзывчивый и целеустремленный человек. Могу признаться, что Володя является для меня примером.