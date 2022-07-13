Летом для горожан откроется еще один школьный стадион

«Неиспользуемые во время летних каникул школьные стадионы – отличная возможность для жителей столицы бесплатно заниматься спортом и вести активный образ жизни. Поскольку проводившийся в прошлом году пилотный проект получил хороший отклик, мы приняли решение и этим летом открыть стадионы для горожан, значительно увеличив их число. Теперь откроется и недавно прошедший реновацию стадион гимназии Мустйыэ, что расширит возможности для жителей этого района, —сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. – До сих пор стадионы активно использовались и, к счастью, значительных нарушений порядка не было. Мы по-прежнему приглашаем заняться спортом людей любого возраста, и если все будут придерживаться порядка, установленного на стадионах и площадках, проект сможет продолжиться и в следующем году».