Таллинн в начале лета открыл для горожан 14 школьных стадионов, а начиная с пятницы, 15 июля, к их числу добавится и стадион Гимназии Мустйыэ (Палдиское шос. 83). Таким образом, почти до конца летних каникул для занятий спортом будут открыты 15 школьных стадионов, в каждом районе города не менее одного.
Летом для горожан откроется еще один школьный стадион
«Неиспользуемые во время летних каникул школьные стадионы – отличная возможность для жителей столицы бесплатно заниматься спортом и вести активный образ жизни. Поскольку проводившийся в прошлом году пилотный проект получил хороший отклик, мы приняли решение и этим летом открыть стадионы для горожан, значительно увеличив их число. Теперь откроется и недавно прошедший реновацию стадион гимназии Мустйыэ, что расширит возможности для жителей этого района, —сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. – До сих пор стадионы активно использовались и, к счастью, значительных нарушений порядка не было. Мы по-прежнему приглашаем заняться спортом людей любого возраста, и если все будут придерживаться порядка, установленного на стадионах и площадках, проект сможет продолжиться и в следующем году».
Свои стадионы открыли следующие школы: Таллиннская художественная гимназия (Копли, 102а), Пельгулиннаская гимназия (Мулла, 7), Таллиннская 32-я средняя школа (Кийли, 10), Таллиннская Махтраская основная школа (Махтра, 60), Таллиннская Ляэнемереская гимназия (Вормси, 3), Русская гимназия Хааберсти (Ыйсмяэ теэ, 132), Таллиннская гимназия Ярвеотса (Ярвеотса теэ, 31), Ласнамяэская гимназия (Паэ, 59), Таллиннская школа Сюдалинна (Лийвалайа, 23), Таллиннская гимназия Лиллекюла (Кульднока, 24), Таллиннская Ныммеская гимназия (Раудтеэ, 73), Пиритаская экономическая гимназия (Метсавахи теэ, 19), Рахумяэская основная школа (б. Вабадузе, 50), баскетбольная площадка Гимназии Густава Адольфа (Вана-Каламая, 9) и Таллиннская Мустйыэская гимназия (Палдиское шос. 83).
Летом также открыты спортивные площадки при относящихся к Таллиннскому департаменту культуры и спорта учреждениях: футбольное поле и баскетбольная площадка при спортивном центре «Сыле» (Сыле, 40), площадки для игры в баскетбол и пляжный волейбол при Ласнамяэском доме спортивных игр (Коорти, 25), баскетбольные площадки Кристийнеского спортивного дома (б. Сыпрузе, 161) и площадка для игры в пляжный волейбол Пиритаского спортивного центра (Румму теэ, 4).
Большая часть стадионов открыта до 28 августа ежедневно с 8:00 до 21:00 (стадион Мустйыэской гимназии с 9 до 21) за исключением государственных праздников или в случае, если они забронированы для проведения организованных тренировок.