Видеоинтервью ⟩ Начальник таможенного пункта: нарушений не так уж и много, но водка и лишние купюры евро все же попадаются

— С 10 июля вступили в силу международные санкции. Как это повлияло на уезжающих из Эстонии в Россию?

— На пассажиров, которые пересекают границу, это повлияло прежде всего так, что появились несколько групп товаров, которые запрещено перевозить через границу. Это например крепкий алкоголь, мебель, изделия из дерева и железа. Эта группа большая, но точнее об этом можно прочитать на нашей домашней странице в интернете.

— Люди в целом в курсе нововведений?

— В целом все знают, что нововведения есть, потому что вопросов много. Стараемся на все их вопросы ответить, но в общем можно на данный момент сказать, что нарушений по поводу запретных товаров немного.

— В каких случаях нарушения встречаются чаще всего?

— Это в основном алкоголь, потому что запрещен ввоз крепкого алкоголя, и люди из-за незнания или по неосторожности берут с собой из России крепкий алкоголь.

— Люди вообще с пониманием к этому относятся или ругают таможенников из-за новых ограничений?

— Люди очень разные. Кто-то относится спокойно, кто-то недоволен, но это наша работа и мы обязаны ее делать.

— Помимо запрета на ввоз товаров, теперь существует запрет и на вывоз товаров. Что нельзя вывозить?