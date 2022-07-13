Средняя цена квадратного метра жилья в Таллинне за год выросла на 30%

Средняя стоимость квадратного метра квартир за год выросла с 2648 до 3454 евро, то есть на 30%. Если сравнивать с показателями за предыдущий год, в этом году количество предложений по продаже квартир сократилось во всех районах Таллинна, кроме Старого города.

Что касается цен на недвижимость, то они выросли во всех районах Таллинна без исключения.

Минимальный рост цен был зафиксирован в Кадриорге. За год цены на квартиры в этом районе выросли до 4206 евро/м², то есть на 17%.

Наибольший рот цен был зафиксирован в районе Хааберсти, где стоимость квадратного метра жилья составляет 3496 евро, что на 39% больше, чем в прошлом году.