В ходе коалиционных переговоров новая правящая коалиция не договорилась о том, кого отправить в Люксембург на высокооплачиваемую должность топ-чиновника Европейской счетной палаты вместо Юхана Партса, и отложила принятие решения до осени.
Билет в Люксембург: высокооплачиваемый отдых от внутренней политики по-прежнему доступен
Партса, нынешнего представителя Эстонии в Счетной палате, назначило на этот пост второе правительство Таави Рыйваса после того, как Керсти Кальюлайд стала президентом. Из-за нерешительности правительства Кальюлайд пришлось находиться у власти на несколько месяцев дольше установленного фактического срока полномочий. Сейчас время опять поджимает, поскольку должностной срок Партса заканчивается уже в конце этого года.
С самим Партсом редакции Postimees связаться не удалось, но в декабрьском интервью он говорил, что не думал о новом сроке.
На переговорах договоренность не родилась
Вопрос обсуждался на коалиционных переговорах, но согласия достигнуто не было. Три стороны отложили спор, но не позднее осени потребуется новый кандидат или ясность в отношении второго срока Партса.
Председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс кратко резюмировал, что когда правительство соберется вместе, эта тема снова будет поднята. «Это будет еще более долгий разговор. Когда мы обсуждали, казалось разумным, что сначала мы постараемся создать рабочее правительство», — сказал Ляэнеметс.
Европейская счетная палата
Основана в 1977 году
Находится в Люксембурге
Контролирует надлежащее использование средств Европейского Союза
Результаты мониторинга представляются в ежегодных отчетах Европейскому парламенту
Работой руководит коллегия, в которую входят представители от каждой страны-члена ЕС.
Срок полномочий членов составляет шесть лет.
Представители Эстонии: 2004–2016 гг. - Керсти Кальюлайд, с января 2017 г. - Юхан Партс.
То же самое сказал председатель «Отечества» Хелир-Вальдор Сеедер.
«Во время коалиционных переговоров мы не решили, достанется ли это место определенному человеку или будет принадлежать той или иной политической партии», — сказал Сеэдер. По его словам, он недостаточно основательно общался со своим однопартийцем Партсом и не знает, что тот планирует.
«Самое главное, чтобы квалификация и подготовка кандидата соответствовали той работе, которую он должен будет выполнять в Европе. А принадлежит ли он той или иной политической партии или является беспартийным — это уже вопрос второстепенный», — считает Сеэдер.
Розиманнус воздержалась от комментариев
По сути, политически кандидатура члена Европейской счетной палаты согласовывается с правительственной коалицией, но технически кандидата выдвигает министр финансов. После этого кандидату предстоит пройти сложное собеседование при приеме на работу - иными словами, туда просто так не пошлешь хорошего солдата партии, нужен компетентный в финансовых вопросах человек. Член Счетной палаты назначается в должность Советом Европейского союза.
Postimees несколько раз пытался связаться с нынешним министром финансов Кейт Пентус-Розиманнус, но безрезультатно. Пентус-Розиманнус не ответила на несколько сообщений и звонков. Также не помогло обращение с просьбой об интервью к советнику министра. Мярт Белкин из отдела коммуникаций министерства заявил, что искренне сомневается, что Пентус-Розиманнус сможет прокомментировать эту тему до конца недели, хотя Postimees просил всего одну-две минуты телефонного разговора.
Ранее в прессе высказывались предположения о преемниках Партса, при этом назывались именно члены Партии реформ, такие как Юрген Лиги, Айвар Сыэрд, а последней - нынешняя министр финансов. Теперь состав коалиции изменился, но Партия реформ по-прежнему имеет наибольшее влияние в правящем альянсе, но при этом не занимает высоких постов в Европе.
Пентус-Розиманнус в мае намекала изданию Eesti Ekspress, что государственным лидерам и политикам было бы полезно какое-то время поработать за пределами Эстонии.
Письменный комментарий от премьер-министра Каи Каллас поступил во вторник вечером через руководителя отдела по связям с общественностью Партии реформ Каяра Касе: «Для Партии реформ важно, чтобы мы нашли компетентного человека, и я убежден, что правительство справится с этой задачей к установленному сроку».