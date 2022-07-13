Билет в Люксембург: высокооплачиваемый отдых от внутренней политики по-прежнему доступен

«Во время коалиционных переговоров мы не решили, достанется ли это место определенному человеку или будет принадлежать той или иной политической партии», — сказал Сеэдер. По его словам, он недостаточно основательно общался со своим однопартийцем Партсом и не знает, что тот планирует.

«Самое главное, чтобы квалификация и подготовка кандидата соответствовали той работе, которую он должен будет выполнять в Европе. А принадлежит ли он той или иной политической партии или является беспартийным — это уже вопрос второстепенный», — считает Сеэдер.

Розиманнус воздержалась от комментариев

По сути, политически кандидатура члена Европейской счетной палаты согласовывается с правительственной коалицией, но технически кандидата выдвигает министр финансов. После этого кандидату предстоит пройти сложное собеседование при приеме на работу - иными словами, туда просто так не пошлешь хорошего солдата партии, нужен компетентный в финансовых вопросах человек. Член Счетной палаты назначается в должность Советом Европейского союза.

Postimees несколько раз пытался связаться с нынешним министром финансов Кейт Пентус-Розиманнус, но безрезультатно. Пентус-Розиманнус не ответила на несколько сообщений и звонков. Также не помогло обращение с просьбой об интервью к советнику министра. Мярт Белкин из отдела коммуникаций министерства заявил, что искренне сомневается, что Пентус-Розиманнус сможет прокомментировать эту тему до конца недели, хотя Postimees просил всего одну-две минуты телефонного разговора.

Ранее в прессе высказывались предположения о преемниках Партса, при этом назывались именно члены Партии реформ, такие как Юрген Лиги, Айвар Сыэрд, а последней - нынешняя министр финансов. Теперь состав коалиции изменился, но Партия реформ по-прежнему имеет наибольшее влияние в правящем альянсе, но при этом не занимает высоких постов в Европе.

Пентус-Розиманнус в мае намекала изданию Eesti Ekspress, что государственным лидерам и политикам было бы полезно какое-то время поработать за пределами Эстонии.