В вторник вечером дорожное движение было необычайно затруднено из-за погодных условий, вызванных штормом. В видеороликах, гуляющих по социальным сетям, можно увидеть, какой ущерб за короткое время способен причинить сильный смерч.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ "Боялся, что на меня упадет дерево!": сильный шторм застал водителей врасплох
В социальных сетях циркулирует несколько видеороликов, демонстрирующих последствия сильного шторма в Эстонии.
Ристо Саар поделился в группе Facebook Ilmahuvilised видео о том, как бушующий ветер и дождь, настигшие его неподалеку от деревни Мааритса, серьезно мешали управлению автомобилем.
«Машину сильно мотало. Я остановился и переживал, как бы на меня не свалилось дерево», - сказал Ристо Elu24.
На видео, присланном Ристо, можно увидеть листья и ветки, летящие по дороге на большой скорости во время грозы. На обочину упало несколько деревьев, которые водители старались аккуратно объезжать.
Опубликовавший в Facebook видео Яак написал, что в Камбья ураган.
О шторме в Камбья сообщили и многие другие. Люди были шокированы увиденным. «Хорошо, что успели загнать животных во двор, иначе их бы унесло вместе с деревьями», - подписал свое видео Марко.
Синоптик Кайро Кийтсак также делился видео. «Масштабные разрушения после нагрянувшего смерча в деревне Раанитса волости Камбья вечером 12 июля», - сообщил он в Facebook.
«Смерч немного южнее от Камбья вечером 12 июля», - подписал Кайро другое видео.
Из-за непростых погодных условий водителей призывали соблюдать осторожность, поскольку во время шторма не дорогу могут падать деревья.