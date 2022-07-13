ФОТО И ВИДЕО ⟩ "Боялся, что на меня упадет дерево!": сильный шторм застал водителей врасплох

В социальных сетях циркулирует несколько видеороликов, демонстрирующих последствия сильного шторма в Эстонии.

Ристо Саар поделился в группе Facebook Ilmahuvilised видео о том, как бушующий ветер и дождь, настигшие его неподалеку от деревни Мааритса, серьезно мешали управлению автомобилем.

«Машину сильно мотало. Я остановился и переживал, как бы на меня не свалилось дерево», - сказал Ристо Elu24.

На видео, присланном Ристо, можно увидеть листья и ветки, летящие по дороге на большой скорости во время грозы. На обочину упало несколько деревьев, которые водители старались аккуратно объезжать.

Опубликовавший в Facebook видео Яак написал, что в Камбья ураган.

О шторме в Камбья сообщили и многие другие. Люди были шокированы увиденным. «Хорошо, что успели загнать животных во двор, иначе их бы унесло вместе с деревьями», - подписал свое видео Марко.

Синоптик Кайро Кийтсак также делился видео. «Масштабные разрушения после нагрянувшего смерча в деревне Раанитса волости Камбья вечером 12 июля», - сообщил он в Facebook.

«Смерч немного южнее от Камбья вечером 12 июля», - подписал Кайро другое видео.

Из-за непростых погодных условий водителей призывали соблюдать осторожность, поскольку во время шторма не дорогу могут падать деревья.