ФОТО ⟩ На юге Эстонии свирепствовал смерч? Синоптик: это очень опасная ситуация, требующая изучения

«Это было похоже на настоящий торнадо, — сказал мужчина, застигнутый ненастьем на шоссе Тарту-Выру. — Летали деревья и куски крыши».

По словам синоптика Кайро Киитсака, во вторник между 16 и 17 часами на южную часть Тартумаа обрушился торнадо, или смерч, который разрушил здания, сломал много деревьев и причинил другой ущерб.

По словам Кийтсака, в 16 часов на радаре на границе Тартумаа и Пылвамаа появилась пара ветров, что указывает на наличие циркуляции, то есть на вращение воздуха, и, вероятно, формирование или уже cформировавшийся торнадо.

«С каждой минутой сигнал усиливался, грозовая туча двигалась с востока на запад и становилась все мощнее, — написал синоптик в социальных сетях. — Это хрестоматийный пример классического смерча, от его образования до разрушительного действия».

Данные радара показывают, что циркуляция продолжалась с 17 до 18 часов над южной частью Вильяндимаа. «Находясь в Австрии, мы с коллегами анализировали происходящее в данный момент, и на сегодня погодные модели действительно показали возможность образования смерчей помимо града, сильного дождя и порывов ветра: во-первых, воздушная масса была очень влажной и теплой, во-вторых, произошел значительный ветровой сдвиг в приземных слоях воздуха. Конечно, это очень опасная ситуация, и она нуждается в дальнейшем исследовании».