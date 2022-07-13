«Вонь уже в квартире»: как и почему Хабаровск завалило мусором

Действительно: так же, как и Хабаровск, после начала работы регионального оператора были завалены мусором Волгоград, Петербург, Тула, Красноярск и другие города.

Бывший региональный чиновник сетует, что, по сути, рынок Хабаровского края был перераспределен в пользу внешних игроков.

«Понятно, что это передел рынка - это большие деньги. Раньше в крае был свой рынок, сложившийся годами. Да, он был местный, коррупционный, там были свои прикормленные, в основном мэрские - ЖКХ. Но все стабильно работало. Теперь же пришли эти люди из Самары, местных всех убрали. А теперь у них нет ни техники, ни мощностей, три мусоровозки, и весь город тухнет», - возмущается бывший региональный чиновник.

***

Большинство жителей Хабаровска и края не посвящены в происходящие за кулисами процессы по перераспределению денежных потоков и и не причастны к ним.

Однако ситуация с мусором в городе до сих пор остается непростой. В воскресенье многие из жителей обнаружили в своих почтовых ящиках образец заявления в прокуратуру с просьбой провести проверку, а также присоединиться к коллективному иску к региональному оператору.

«Просим проверить законность установления единого предельного тарифа региональному оператору ООО "Хабавтотранс ДВ"», - говорится в заявлении: в Хабаровске все-таки любят протестовать.