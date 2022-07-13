Ср, 13.07.2022
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На автовокзале Пярну умер человек

Pärnu Postimees
На автовокзале Пярну умер человек
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Пярнуский автовокзал.
Пярнуский автовокзал. Фото: Mailiis Ollino

Сегодня в 6:10 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на автовокзале Пярну упал человек.

Работники службы скорой помощи Пярнуской больницы попытались реанимировать его на месте, но безуспешно.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Индрека Хирса, это не полицейский инцидент.

«У 63-летнего мужчины были проблемы со здоровьем, в результате чего он скончался на месте происшествия», — сказал Хирс.

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