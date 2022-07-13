Сегодня в 6:10 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на автовокзале Пярну упал человек.
На автовокзале Пярну умер человек
На автовокзале Пярну умер человек
Работники службы скорой помощи Пярнуской больницы попытались реанимировать его на месте, но безуспешно.
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Индрека Хирса, это не полицейский инцидент.
«У 63-летнего мужчины были проблемы со здоровьем, в результате чего он скончался на месте происшествия», — сказал Хирс.
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