ВСЕ, ЧТО ПЛОХО ЛЕЖИТ ⟩ Воры охотились на стройплощадках за бензином, медной проволокой и рабочими инструментами

В Йыхви видеокамеры зафиксировали движение двух человек на стройплощадке, на сигнал отреагировали патрульные экипажи G4S, была извещена йыхвиская полиция. В кустах рядом с площадкой были найдены две пустые пластиковые канистры, а рядом с шоссе Таллинн – Нарва был замечен быстро уезжавший автомобиль. Патруль и полиция проверили находившиеся на территории транспортные средства, однако они были в порядке, крышки их топливных баков не были повреждены, луж топлива на земле не было. Это означает, что благодаря быстрому реагированию экипажа удалось предотвратить ущерб.

«В Йыхви патрульный экипаж недавно отреагировал и на сигнал взлома, когда кто-то взломал ангар. В сотрудничестве с полицией на крыше ангара были задержаны двое мужчин, на территории были найдены мешки с медной проволокой, которые воры, предположительно, собирались унести с собой», – рассказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.

В Тарту также совершена кража на территории стройки. Вечером клиент не активировал охрану, так как в здании допоздна находились уборщицы, а рано утром должны были прийти строители. И ночью на объекте побывали злоумышленники.