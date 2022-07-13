Германия в ближайшее время полностью откажется от российского угля и нефти

По словам Кукиса, отказ от российских угля и нефти коренным образом изменит структуру энергоснабжения ФРГ. Ранее Россия поставляла 40 процентов потребляемого Германией угля и нефти. "Каждый, кто знаком с историей трубопровода "Дружба", который служил бывшему Советскому Союзу инструментом (влияния. - Ред.) на всю Восточную Европу, понимает, что избавиться от этой зависимости непросто, но нам удастся сделать это в течение нескольких месяцев", - цитирует чиновника агентство Reuters.

Более серьезной является зависимость от российского газа. Европейский Союз получает ежегодно около 158 млрд кубометров газа из России, - напомнил Йорг Кукис. И хотя США и Катар способны совместно поставить в Европу около 30 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ), дефицит останется довольно большим. "Мы не можем просто игнорировать эту проблему", - заявил Кукис. В настоящее время Германия ускоренно работает над созданием терминалов для приема СПГ. Правительство ФРГ надеется уже предстоящей зимой ввести в строй два из четырех запланированных плавучих СПГ-терминалов на побережье Северного моря.