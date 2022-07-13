Во вторник в Ярвамаа заблудился в лесу маленький мальчик, поиски которого заняли чуть больше двух часов.
Потерявшегося в лесу малыша искали несколько часов
Потерявшегося в лесу малыша искали несколько часов
В 15:37 в центр тревоги сообщили, что в деревне Метсла волости Ярва пропал пятилетний ребенок.
Мальчика стали искать спасатели, полицейские, добровольцы и три служебные собаки, к поискам были привлечены дрон и вертолет, сообщила в среду пресс-служба Ляэнеского спасательного центра.
В 17:44 мальчик был найден живым и невредимым.
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