Ср, 13.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Потерявшегося в лесу малыша искали несколько часов

BNS
Потерявшегося в лесу малыша искали несколько часов
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Полиция.
Полиция. Фото: Madis Veltman

Во вторник в Ярвамаа заблудился в лесу маленький мальчик, поиски которого заняли чуть больше двух часов.

В 15:37 в центр тревоги сообщили, что в деревне Метсла волости Ярва пропал пятилетний ребенок.

Мальчика стали искать спасатели, полицейские, добровольцы и три служебные собаки, к поискам были привлечены дрон и вертолет, сообщила в среду пресс-служба Ляэнеского спасательного центра.

В 17:44 мальчик был найден живым и невредимым.

Ключевые слова
Наверх