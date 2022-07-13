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Postimees в Украине ⟩ Сорокалетний эстонец воюет в Украине добровольцем

Вахур Лайапеа
, кинорежиссер, продюсер и оператор
Сорокалетний эстонец воюет в Украине добровольцем
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Серго. Легионер.
Серго. Легионер. Фото: Вахур Лайапеа

31 декабря 1975 года в Эстонии был ураган, который повредил значительную часть леса. На помощь приехало много народа из Украины, особенно - из Закарпатья. Ураган занес будущих отца и мать Серго в Эстонию из села Дубовое, а Серго родился уже в Эстонии через несколько лет. А еще раньше, в 1967 году, августовский ураган привел в Эстонию дедушку Серго. Ураганы меняют судьбы.

Кто такой Серго? Серго — солдат, доброволец. Эстонец, который выучил украинский язык. 40 лет. Легионер. Отец троих сыновей. Мы встретимся с ним в Харькове. Мы прибыли сюда с Леннартом Бергстремом, Тармо Вахерсалу и Антсом Эрмом. На двух микроавтобусах и с кучей снаряжения для украинских легионеров, бойцов-добровольцев. Конечно, это не первый наш визит в Украину.

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