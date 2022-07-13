Postimees в Украине ⟩ Сорокалетний эстонец воюет в Украине добровольцем

31 декабря 1975 года в Эстонии был ураган, который повредил значительную часть леса. На помощь приехало много народа из Украины, особенно - из Закарпатья. Ураган занес будущих отца и мать Серго в Эстонию из села Дубовое, а Серго родился уже в Эстонии через несколько лет. А еще раньше, в 1967 году, августовский ураган привел в Эстонию дедушку Серго. Ураганы меняют судьбы.