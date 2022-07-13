Президент Литвы: не стоит вздрагивать от каждого заявления России

«Россия, наверное, готова воспользоваться малейшим шорохом, чтобы в очередной раз выплеснуть свои угрозы, они уже пораздавали эти угрозы всему Евросоюзу и, наверное, большой части мира. Да, всегда нужно серьезно реагировать на то, что говорит такое агрессивное государство, но, с другой стороны, действительно не стоит вздрагивать от каждого его заявления», — сказал президент в интервью литовской теле-радиовещательной компании LRT, вышедшем во вторник.

По словам главы страны, Литва должна направить свои усилия на то, чтобы привлечь внимание своих союзников к возникшим в регионе рискам и обеспечить адекватный ответ НАТО и Евросоюза на возникшие угрозы.

«Мы должны продолжать делать дела, которые мало связаны с Россией, и в первую очередь сосредоточиться на нашей работе с союзниками, потому что мы должны в первую очередь обратить внимание союзников на то, в каком рискованном регионе мы живем, и что НАТО, ЕС адекватно отреагирует на те угрозы, которые возникли, и сделает все, чтобы у России не было ни малейшего соблазна испытать нашу силу и стойкость, иными словами, испытать щит коллективной обороны», - сказал президент.

Кремль сообщил в понедельник, что президенты России и Беларуси обсудили возможность совместных действий против Литвы из-за введенных ею «незаконных» ограничений.