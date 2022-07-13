Евро стремится к паритету с американским долларом впервые за все время своего существования. Инвесторы делают ставку на то, что дела единой европейской валюты могут пойти намного хуже. Об этом пишет издание Wall Street Journal.
WSJ: как низко может пасть евро?
Падение усугубляет проблемы с инфляцией в еврозоне и усложняет планы Европейского центрального банка по свертыванию своих стимулов времен коронапандемии. Означает оно и большие последствия для американских инвесторов и предприятий, ведущих бизнес на континенте, поскольку стоимость их зарубежных доходов в долларовом выражении падает.
В минувшую пятницу евро торговался на уровне 1,0099 доллара, приблизившись на расстояние вытянутой руки к паритету, то есть равной стоимости с долларом. Позже он восстановился и завершил день на уровне 1,0188 доллара. Днем ранее он установился на уровне 1,0162 доллара, самом низком уровне закрытия с декабря 2002 года.
Единая европейская валюта упала в этом году более чем на 10%, так как европейская экономика столкнулась с энергетическим кризисом, вызванным войной России на Украине, угрожая привести блок к рецессии.
Давление на валюту усиливает то, что Европейский центральный банк отстает от агрессивных планов Федеральной резервной системы США по повышению процентных ставок, которые укрепили доллар по отношению к его аналогам.
Достижение паритета не вызовет каких-либо конкретных последствий для рынков или экономики. Но сам факт того, что один евро стоит меньше, чем один доллар США, символизирует различное экономическое состояние по обе стороны Атлантики и может заставить европейских чиновников пересмотреть, насколько агрессивно следует повышать ставки.
На протяжении большей части этого года трейдеры и стратеги делали ставки на возможность паритета, даже когда до него было далеко. Но опасения по поводу резкого роста цен на природный газ на этой неделе привели к тому, что евро опустился ниже 1,035 доллара, минимума, который в последний раз наблюдался в 2017 году, что привело к прекращению автоматических торгов, организованных вокруг этого уровня.
Инвестиционный директор Abrdn Джеймс Атей сказал, что, по его мнению, евро упадет примерно до 97 американских центов, а в краткосрочной перспективе возможно даже более резкое снижение. «Я не сбрасываю со счетов вариант, что евро может торговаться ниже 90 долларов США», - сказал он.
По оценкам аналитиков Deutsche Bank, евро может упасть до 95–99 американских центов. В их анализе рассматривалось, как валютная пара в прошлом реагировала на такие факторы, как повышение процентных ставок или предыдущие периоды экономического и рыночного стресса.
«Прорыв ниже паритета будет сигнализировать о рыночных ценах в условиях неизбежной рецессии в еврозоне, а также о серьезных негативных последствиях условий торговли из-за энергетического кризиса», — сказал глава отдела валютных исследований Deutsche Bank Джордж Саравелос.
Падение евро окажет волновое воздействие на мировую экономику, корпоративные доходы и кошельки потребителей. Для американцев, путешествующих за границей этим летом, слабый евро означает, что их доллары будут в большей цене. Но для американских компаний слабый евро может стать головной болью, затрудняя конкуренцию на экспортных рынках. По данным FactSet, компании из S&P 500 генерируют около 14% своего дохода в Европе.
Для еврозоны последствия будут особенно остры. Более слабый евро усугубляет инфляционное давление в Европе, делая импорт — особенно основных товаров — более дорогим. И, в отличие от прошлого, ожидается, что более слабый евро не придаст значительного стимула европейским производителям блока, сделав экспорт более привлекательным за рубежом.
«Теоретически это помогает экспортеру, как в Германии, но у них есть проблемы с цепочкой поставок и проблемами с поставками газа», — сказал глава отдела обмена валют Jefferies Брэд Бехтель.
Германия на этой неделе сообщила о своем первом торговом дефиците с 1991 года. Экспорт из промышленного центра Европы сократился в мае, несмотря на ослабление евро.
Более слабый евро может сделать номинированные в евро активы, такие как акции, менее привлекательными. Базовый индекс Stoxx Europe 600 в этом году упал на 14%, что меньше падения S&P 500 на 18%. Но в долларовом выражении он упал больше, чем индекс США.
«В крайнем случае это просто сделает европейские инвестиции менее желательными, — сказал Атей. — Если бы существовала международная цена для экономики, это была бы ее валюта. Это, как правило, предупреждающий знак для иностранных инвесторов».
Но отнюдь не все инвесторы и стратеги убеждены, что евро может упасть ниже паритета. Вирадж Патель, глобальный макроэкономический стратег Vanda Research, сказал, что считает паритет нижней границей падения евро.
«Что снижает нас до 95 [центов] или подобных уровней, — так это действительно большой кризис в Европе», — сказал он, отметив, что, по его мнению, энергетические проблемы континента уже учтены в падении евро.
Падение ниже паритета, по его словам, станет проблемой для ЕЦБ и может изменить график ужесточения денежно-кредитной политики центрального банка. Тем не менее, он сказал: «Я бы не стал покупать евро прямо сейчас».