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WSJ: как низко может пасть евро?

Челси Дулэйни, Кейтлин Маккейб
, Wall Street Journal
WSJ: как низко может пасть евро?
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Sukelduvad eurod.
Sukelduvad eurod. Фото: DADO RUVIC/REUTERS

Евро стремится к паритету с американским долларом впервые за все время своего существования. Инвесторы делают ставку на то, что дела единой европейской валюты могут пойти намного хуже. Об этом пишет издание Wall Street Journal.

Падение усугубляет проблемы с инфляцией в еврозоне и усложняет планы Европейского центрального банка по свертыванию своих стимулов времен коронапандемии. Означает оно и большие последствия для американских инвесторов и предприятий, ведущих бизнес на континенте, поскольку стоимость их зарубежных доходов в долларовом выражении падает.

В минувшую пятницу евро торговался на уровне 1,0099 доллара, приблизившись на расстояние вытянутой руки к паритету, то есть равной стоимости с долларом. Позже он восстановился и завершил день на уровне 1,0188 доллара. Днем ранее он установился на уровне 1,0162 доллара, самом низком уровне закрытия с декабря 2002 года.

Единая европейская валюта упала в этом году более чем на 10%, так как европейская экономика столкнулась с энергетическим кризисом, вызванным войной России на Украине, угрожая привести блок к рецессии.

Давление на валюту усиливает то, что Европейский центральный банк отстает от агрессивных планов Федеральной резервной системы США по повышению процентных ставок, которые укрепили доллар по отношению к его аналогам.

Достижение паритета не вызовет каких-либо конкретных последствий для рынков или экономики. Но сам факт того, что один евро стоит меньше, чем один доллар США, символизирует различное экономическое состояние по обе стороны Атлантики и может заставить европейских чиновников пересмотреть, насколько агрессивно следует повышать ставки.

На протяжении большей части этого года трейдеры и стратеги делали ставки на возможность паритета, даже когда до него было далеко. Но опасения по поводу резкого роста цен на природный газ на этой неделе привели к тому, что евро опустился ниже 1,035 доллара, минимума, который в последний раз наблюдался в 2017 году, что привело к прекращению автоматических торгов, организованных вокруг этого уровня.

Инвестиционный директор Abrdn Джеймс Атей сказал, что, по его мнению, евро упадет примерно до 97 американских центов, а в краткосрочной перспективе возможно даже более резкое снижение. «Я не сбрасываю со счетов вариант, что евро может торговаться ниже 90 долларов США», - сказал он.

По оценкам аналитиков Deutsche Bank, евро может упасть до 95–99 американских центов. В их анализе рассматривалось, как валютная пара в прошлом реагировала на такие факторы, как повышение процентных ставок или предыдущие периоды экономического и рыночного стресса.

«Прорыв ниже паритета будет сигнализировать о рыночных ценах в условиях неизбежной рецессии в еврозоне, а также о серьезных негативных последствиях условий торговли из-за энергетического кризиса», — сказал глава отдела валютных исследований Deutsche Bank Джордж Саравелос.

Падение евро окажет волновое воздействие на мировую экономику, корпоративные доходы и кошельки потребителей. Для американцев, путешествующих за границей этим летом, слабый евро означает, что их доллары будут в большей цене. Но для американских компаний слабый евро может стать головной болью, затрудняя конкуренцию на экспортных рынках. По данным FactSet, компании из S&P 500 генерируют около 14% своего дохода в Европе.

Для еврозоны последствия будут особенно остры. Более слабый евро усугубляет инфляционное давление в Европе, делая импорт — особенно основных товаров — более дорогим. И, в отличие от прошлого, ожидается, что более слабый евро не придаст значительного стимула европейским производителям блока, сделав экспорт более привлекательным за рубежом.

«Теоретически это помогает экспортеру, как в Германии, но у них есть проблемы с цепочкой поставок и проблемами с поставками газа», — сказал глава отдела обмена валют Jefferies Брэд Бехтель.

Германия на этой неделе сообщила о своем первом торговом дефиците с 1991 года. Экспорт из промышленного центра Европы сократился в мае, несмотря на ослабление евро.

Более слабый евро может сделать номинированные в евро активы, такие как акции, менее привлекательными. Базовый индекс Stoxx Europe 600 в этом году упал на 14%, что меньше падения S&P 500 на 18%. Но в долларовом выражении он упал больше, чем индекс США.

«В крайнем случае это просто сделает европейские инвестиции менее желательными, — сказал Атей. — Если бы существовала международная цена для экономики, это была бы ее валюта. Это, как правило, предупреждающий знак для иностранных инвесторов».

Но отнюдь не все инвесторы и стратеги убеждены, что евро может упасть ниже паритета. Вирадж Патель, глобальный макроэкономический стратег Vanda Research, сказал, что считает паритет нижней границей падения евро.

«Что снижает нас до 95 [центов] или подобных уровней, — так это действительно большой кризис в Европе», — сказал он, отметив, что, по его мнению, энергетические проблемы континента уже учтены в падении евро.

Падение ниже паритета, по его словам, станет проблемой для ЕЦБ и может изменить график ужесточения денежно-кредитной политики центрального банка. Тем не менее, он сказал: «Я бы не стал покупать евро прямо сейчас».

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