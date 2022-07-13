WSJ: как низко может пасть евро?

Падение усугубляет проблемы с инфляцией в еврозоне и усложняет планы Европейского центрального банка по свертыванию своих стимулов времен коронапандемии. Означает оно и большие последствия для американских инвесторов и предприятий, ведущих бизнес на континенте, поскольку стоимость их зарубежных доходов в долларовом выражении падает.

В минувшую пятницу евро торговался на уровне 1,0099 доллара, приблизившись на расстояние вытянутой руки к паритету, то есть равной стоимости с долларом. Позже он восстановился и завершил день на уровне 1,0188 доллара. Днем ранее он установился на уровне 1,0162 доллара, самом низком уровне закрытия с декабря 2002 года.

Единая европейская валюта упала в этом году более чем на 10%, так как европейская экономика столкнулась с энергетическим кризисом, вызванным войной России на Украине, угрожая привести блок к рецессии.

Давление на валюту усиливает то, что Европейский центральный банк отстает от агрессивных планов Федеральной резервной системы США по повышению процентных ставок, которые укрепили доллар по отношению к его аналогам.

Достижение паритета не вызовет каких-либо конкретных последствий для рынков или экономики. Но сам факт того, что один евро стоит меньше, чем один доллар США, символизирует различное экономическое состояние по обе стороны Атлантики и может заставить европейских чиновников пересмотреть, насколько агрессивно следует повышать ставки.