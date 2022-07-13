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ФОТО ⟩ В Раквере перед сносом памятника и вскрытием братской могилы прочли молитву

Айвар Ояперв
В Раквере перед сносом памятника и вскрытием братской могилы прочли молитву
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Тауно Тоомпуу прочитал молитву за упокоившихся в братской могиле.
Тауно Тоомпуу прочитал молитву за упокоившихся в братской могиле. Фото: Hellar Lill

Пробст раквереской церкви Колмайну Тауно Тоомпуу сегодня утром попросил благословения для усопших, похороненных в братской могиле, и пожелал им вечного мира на новом месте упокоения.

«Речь идет о вскрытии могилы, в которой покоятся люди, – сказал Тоомпуу. – Нельзя просто выкопать могилу и переложить останки в другую яму. Вот почему я попросил у них благословения и вечного мира».

Священик добавил, что до сих пор ему периодически приходится читать молитвы на вскрытой могиле: «При раскопках тела находили и перезахоранивали и раньше. В такой ситуации по ним тоже нужно читать молитву».

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