Пробст раквереской церкви Колмайну Тауно Тоомпуу сегодня утром попросил благословения для усопших, похороненных в братской могиле, и пожелал им вечного мира на новом месте упокоения.
ФОТО ⟩ В Раквере перед сносом памятника и вскрытием братской могилы прочли молитву
В Раквере перед сносом памятника и вскрытием братской могилы прочли молитву
«Речь идет о вскрытии могилы, в которой покоятся люди, – сказал Тоомпуу. – Нельзя просто выкопать могилу и переложить останки в другую яму. Вот почему я попросил у них благословения и вечного мира».
Священик добавил, что до сих пор ему периодически приходится читать молитвы на вскрытой могиле: «При раскопках тела находили и перезахоранивали и раньше. В такой ситуации по ним тоже нужно читать молитву».