В 12 часов в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в столичном районе Мустамяэ на перекрестке Вильде-теэ и Академия-теэ столкнулись автобус и водитель самоката.
ВИДЕО ⟩ В Таллинне 11-летняя девочка на электросамокате попала под автобус
11-летняя девочка, управлявшая электросамокатом получила травмы. Скорая помощь доставила ее в больницу для медицинского осмотра, сообщил Rus.Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристьян Лукк.
Совсем недавно, 24 июня, в Тарту в своем доме найден мертвым 13-летний мальчик, который предыдущей ночью упал с электросамоката и пострадал.
Вернувшись домой после падения, мальчик рассказал друзьям, что он травмировал колени и голову. Поскольку подросток чувствовал себя плохо, он покинул друзей и отправился на второй этаж дома. Утром друзья обнаружили, что ушедший на второй этаж 13-летний мальчик не подает признаков жизни. Они позвонили в Центр тревоги и попросили о помощи. Медики начали реанимировать подростка, но, к сожалению, это не дало результатов.