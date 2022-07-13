Европе очень жарко. Испания и Португалия борются с пожарами, Франция отменяет фейерверки

Жара, охватившая Испанию в этом году, необычна тем, что затрагивает почти всю ее территорию. Крайне высокая температура установилась не только в южных и центральных регионах страны, но и на севере, где в это время года обычно прохладнее. В Галисии, расположенной на северо-западе Испании, температура воздуха может достичь 42°C.

На юге и в центре, в Андалусии, Кастилии-Ла-Манче и западном регионе Эстремадура, еще в начале недели столбики термометров достигли 40-градусной отметки. Жарче всего в Испании во вторник было в центральном городе Канделеда: к вечеру температура здесь составила 43,3°C. В Севилье она поднялась до 42,4°C.

С понедельника в некоторых частях региона Эстремадура бушует пожар: около 300 спасателей при поддержке более десятка самолетов и вертолетов продолжают бороться с огнем, уничтожившем примерно 2,5 тыс. гектаров леса. На устранение пожара, вызванного ударом молнии, вероятно, понадобится несколько дней, заявил глава регионального правительства Гильермо Фернандес Вара.

Во многих регионах Испании аномальная жара привела к ухудшению состояния воздуха, местные жители предпочитают не выходить на улицу в дневное время.