Ураган, торнадо или смерч? Синоптик рассказал, какая сила вчера уничтожала все на своем пути

Что же стало причиной такого внезапного урагана и стоит ли в ближайшее время опасаться стихии, Rus.Postimees выяснил у ведущего метеоролога Эстонской метеослужбы Тайми Пальяк.

– Что вызвало такую сильную и внезапную бурю?

Тайми Пальяк. Фото: Tairo Lutter

– Сильные грозы и ливни были вызваны зоной пониженного давления, переместившейся на страны Балтии со стороны Черного моря. По ее восточному краю двигалась очень теплая воздушная масса, в пределах которой температура воздуха ​​на территории России поднималась до 30-35 градусов тепла. Такая очень теплая воздушная масса может нести с собой много влаги. Достигнув 60-х широт и встретив характерную для них умеренную теплоту, высвобождается мощная энергия, которая поднимает перистые облака на высоту более десяти километров. На такой высоте частицы облаков находятся уже в виде снежинок и кристаллов льда, разнозаряженные частицы которых вызывают грозовой разряд. Чем сильнее гроза, тем больше энергии в воздушном пространстве, или, говоря языком синоптиков, тем неустойчивее воздушная масса.

– Почему буря так быстро закончилась и не достигла, например, Таллинна?

– Нагретый солнцем воздух и влага дают грозовые штормы. Когда солнце садится, энергии становится меньше, и облака отступают.

– Стоит ли еще ожидать подобного шторма в ближайшее время?

– В ближайшее время поток воздуха повернет на запад, а подобные вихри в приходящей более прохладной воздушной массе образуются редко, а если и возникают, то имеют гораздо меньшую разрушительную силу.

– Это был шторм, торнадо или что-то еще? Как правильно называется такое явление?

– В наших краях мы говорим скорее о смерче, хотя механизм его образования подобен торнадо. В наших широтах такие воздушные вихри имеют меньшую силу.

– Можно ли точно предсказать, в каком именно месте и когда возникнет такой смерч?