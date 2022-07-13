Пронесшийся во вторник по Тартумаа внезапный ураган всего за несколько минут оставил некоторые семьи без крыши над головой, а тысячи домохозяйств без электричества. Деревья ломались пополам, либо, вовсе, были вырваны с корнями.
Ураган, торнадо или смерч? Синоптик рассказал, какая сила вчера уничтожала все на своем пути
Что же стало причиной такого внезапного урагана и стоит ли в ближайшее время опасаться стихии, Rus.Postimees выяснил у ведущего метеоролога Эстонской метеослужбы Тайми Пальяк.
– Что вызвало такую сильную и внезапную бурю?
– Сильные грозы и ливни были вызваны зоной пониженного давления, переместившейся на страны Балтии со стороны Черного моря. По ее восточному краю двигалась очень теплая воздушная масса, в пределах которой температура воздуха на территории России поднималась до 30-35 градусов тепла. Такая очень теплая воздушная масса может нести с собой много влаги. Достигнув 60-х широт и встретив характерную для них умеренную теплоту, высвобождается мощная энергия, которая поднимает перистые облака на высоту более десяти километров. На такой высоте частицы облаков находятся уже в виде снежинок и кристаллов льда, разнозаряженные частицы которых вызывают грозовой разряд. Чем сильнее гроза, тем больше энергии в воздушном пространстве, или, говоря языком синоптиков, тем неустойчивее воздушная масса.
– Почему буря так быстро закончилась и не достигла, например, Таллинна?
– Нагретый солнцем воздух и влага дают грозовые штормы. Когда солнце садится, энергии становится меньше, и облака отступают.
– Стоит ли еще ожидать подобного шторма в ближайшее время?
– В ближайшее время поток воздуха повернет на запад, а подобные вихри в приходящей более прохладной воздушной массе образуются редко, а если и возникают, то имеют гораздо меньшую разрушительную силу.
– Это был шторм, торнадо или что-то еще? Как правильно называется такое явление?
– В наших краях мы говорим скорее о смерче, хотя механизм его образования подобен торнадо. В наших широтах такие воздушные вихри имеют меньшую силу.
– Можно ли точно предсказать, в каком именно месте и когда возникнет такой смерч?
– Невозможно предсказать точное место и время появления смерча. Однако, анализируя состояние воздушного пространства, можно оценить, благоприятны ли условия в данной ситуации для образования смерча или нет.