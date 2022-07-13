Татьяна Тарасова рассказала подробности мастер-класса Александры Трусовой в Стокгольме

«Это будет первая подобная проба Саши с мастер-классом за рубежом. Она учится у таких педагогов, что может провести, — они серьёзно к этому относятся. Саша проведёт мастер-классы по прыжкам и скольжению. Очень приятно, что кто-то из мирового сообщества делает наших спортсменов сегодня востребованными. И думаю, что все, кто придёт, останутся в восторге», — приводит слова Тарасовой ТАСС.