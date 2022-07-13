Ср, 13.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Цзю проведет бой за четыре чемпионских пояса

rus.postimees.ee
Цзю проведет бой за четыре чемпионских пояса
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Тим Цзю.
Тим Цзю. Фото: Adam Bettcher

Австралийский боксер Тим Цзю 28 января 2023 года проведет бой с абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе американцем Джермеллом Чарло за все его пояса, сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter промоутерской компании No Limit. 

Чарло является чемпионом мира в первом среднем весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). Ранее американец оскорбил Цзю, который является обязательным претендентом на пояс WBO, и заявил, что австралийцу рано проводить с ним поединок.

Тиму Цзю (полное имя - Тимофей) 27 лет, он одержал 21 победу в карьере (15 - нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Австралиец является сыном бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю. На счету 32-летнего Чарло 35 побед (19 - нокаутом) и одно поражение.

Ключевые слова
Наверх