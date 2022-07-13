Австралийский боксер Тим Цзю 28 января 2023 года проведет бой с абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе американцем Джермеллом Чарло за все его пояса, сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter промоутерской компании No Limit.
Цзю проведет бой за четыре чемпионских пояса
Цзю проведет бой за четыре чемпионских пояса
Чарло является чемпионом мира в первом среднем весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). Ранее американец оскорбил Цзю, который является обязательным претендентом на пояс WBO, и заявил, что австралийцу рано проводить с ним поединок.
Тиму Цзю (полное имя - Тимофей) 27 лет, он одержал 21 победу в карьере (15 - нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Австралиец является сыном бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю. На счету 32-летнего Чарло 35 побед (19 - нокаутом) и одно поражение.
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