Цзю проведет бой за четыре чемпионских пояса

Чарло является чемпионом мира в первом среднем весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). Ранее американец оскорбил Цзю, который является обязательным претендентом на пояс WBO, и заявил, что австралийцу рано проводить с ним поединок.

Тиму Цзю (полное имя - Тимофей) 27 лет, он одержал 21 победу в карьере (15 - нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Австралиец является сыном бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю. На счету 32-летнего Чарло 35 побед (19 - нокаутом) и одно поражение.