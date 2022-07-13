По словам исполнительного директора AS Alexela Айво Адамсона, реформа рынка электроэнергии, запланированная новой правящей коалицией, непродуманна и снизит конкурентоспособность Эстонии.
Alexela: реформа рынка электроэнергии нанесет вред Эстонии
В ходе формирования новой правящей коалиции была согласована реформа рынка электроэнергии,исходя из которой национальная энергетическая компания Eesti Energia будет обязана предлагать бытовым потребителям универсальную услугу электроэнергии по безбиржевой фиксированной цене в отопительный сезон, чтобы компенсировать потребителям рост цен на электроэнергию. Стоимость услуги должна быть утверждена Департаментом конкуренции. Согласно плану, другим продавцам электроэнергии не придется предоставлять универсальные услуги.
Хотя в настоящее время мало что известно о точных деталях реформы, Адамсон относится к ней критически. По его словам, страна должна отличать краткосрочные кризисные решения от долгосрочных стратегических решений. «Мы оказались в энергетическом кризисе, потому что за эти годы в новые мощности по выработке электроэнергии было вложено недостаточно средств. Краткосрочные антикризисные меры должны быть направлены на меры по смягчению энергетической бедности среди бытовых потребителей и поддержанию конкурентоспособности экономики», - сказал Адамсон BNS.
Он подчеркнул, что стабильность рынка является одной из важнейших составляющих конкурентоспособности. «Чем волатильнее и непредсказуемее рынок, тем неблагоприятнее условия для новых масштабных инвестиций. Это означает, что значительные изменения в политике и регуляциях снизят инвестиционную уверенность как местных предпринимателей, так и иностранных инвесторов», — сказал Адамсон.
По его словам, еще одним аспектом, который ценят инвесторы при вложении денег, является равное и прозрачное отношение к участникам рынка, независимо от того, государственная это компания или частная.
Не доверяют реформе и другие продавцы электроэнергии. Глава Eesti Gaas Рауль Котов заявил во вторник BNS, что план правящей коалиции вызывает много вопросов.
«Например, будет ли универсальная услуга предлагаться только непосредственно бытовым потребителям или еще и квартирным товариществам. Закон о рынке электроэнергии рассматривает только физических лиц как бытовых потребителей, в то время как квартирные товарищества являются мелкими потребителями и приравниваются к юридическим потребителям. Остается открытым вопрос, будут ли производственные предприятия концерна Eesti Energia обязаны продавать электроэнергию всем продавцам электроэнергии на тех же условиях, на которых они будут предлагать ее Eesti Energia для оказания универсальной услуги», — привел Котов лишь несколько возникших вопросов.
Глава VKG Electric Networks Иво Ярвала также не поддерживает государственное регулирование цен. Он затруднился сказать, будет ли VKG предлагать универсальную услугу, аналогичную Eesti Energia.
«Понятно, что на рынке со свободной конкуренцией цена товара определяется балансом спроса и предложения. Будет ли VKG также предлагать универсальные услуги или нет, зависит от соотношения между рыночной ценой и ценой, установленной государством», — сказал Ярвала.