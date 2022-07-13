Alexela: реформа рынка электроэнергии нанесет вред Эстонии

В ходе формирования новой правящей коалиции была согласована реформа рынка электроэнергии,исходя из которой национальная энергетическая компания Eesti Energia будет обязана предлагать бытовым потребителям универсальную услугу электроэнергии по безбиржевой фиксированной цене в отопительный сезон, чтобы компенсировать потребителям рост цен на электроэнергию. Стоимость услуги должна быть утверждена Департаментом конкуренции. Согласно плану, другим продавцам электроэнергии не придется предоставлять универсальные услуги.

Хотя в настоящее время мало что известно о точных деталях реформы, Адамсон относится к ней критически. По его словам, страна должна отличать краткосрочные кризисные решения от долгосрочных стратегических решений. «Мы оказались в энергетическом кризисе, потому что за эти годы в новые мощности по выработке электроэнергии было вложено недостаточно средств. Краткосрочные антикризисные меры должны быть направлены на меры по смягчению энергетической бедности среди бытовых потребителей и поддержанию конкурентоспособности экономики», - сказал Адамсон BNS.

Он подчеркнул, что стабильность рынка является одной из важнейших составляющих конкурентоспособности. «Чем волатильнее и непредсказуемее рынок, тем неблагоприятнее условия для новых масштабных инвестиций. Это означает, что значительные изменения в политике и регуляциях снизят инвестиционную уверенность как местных предпринимателей, так и иностранных инвесторов», — сказал Адамсон.