ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ ⟩ На шоссе Таллинн-Тарту движение переводится на новый отрезок дороги

Движение перенаправлено на новый маршрут на отрезке между Анна и Кюкита. После Анна движение в направлении Тарту переходит на коллекторную дорогу, а с коллекторной дороги на новую основную трассу. Новый основной маршрут проходит до кафе Kükita.