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ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ ⟩ На шоссе Таллинн-Тарту движение переводится на новый отрезок дороги

Järva Teataja
На шоссе Таллинн-Тарту движение переводится на новый отрезок дороги
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Отрезок шоссе Выыбу-Мяо.
Отрезок шоссе Выыбу-Мяо. Фото: Dmitri Kotjuh

Шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа (75-й км) в Ярвамаа сегодня закрыто для движения в связи со строительством участка дороги Выыбу-Мяо.

Движение перенаправлено на новый маршрут на отрезке между Анна и Кюкита. После Анна движение в направлении Тарту переходит на коллекторную дорогу, а с коллекторной дороги на новую основную трассу. Новый основной маршрут проходит до кафе Kükita.

Райт Кярнер, руководитель проекта фирмы GRK Infra, которая строит дорогу Выыбу-Мяо, сказал, что участок, который скоро будет завершен, обеспечит более безопасное и быстрое сообщение между городами Эстонии, чем раньше.

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