Шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа (75-й км) в Ярвамаа сегодня закрыто для движения в связи со строительством участка дороги Выыбу-Мяо.
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ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ ⟩ На шоссе Таллинн-Тарту движение переводится на новый отрезок дороги
На шоссе Таллинн-Тарту движение переводится на новый отрезок дороги
Движение перенаправлено на новый маршрут на отрезке между Анна и Кюкита. После Анна движение в направлении Тарту переходит на коллекторную дорогу, а с коллекторной дороги на новую основную трассу. Новый основной маршрут проходит до кафе Kükita.
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