Пярнуский уездный суд в среду приговорил к реальному тюремному сроку почти в два года человека, которого полиция несколько раз задерживала пьяным за рулем.
За вождение автомобиля пьяным суд приговорил нарушителя почти к 2 годам лишения свободы
Суд признал Иво Тийдо виновным в неоднократном вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и приговорил его к 1 году и 2 месяцам тюрьмы, но поскольку Тийдо и раньше был наказан за подобное деяние и не отбыл его, суд добавил к его наказанию еще 7 месяцев и 22 дня заключения. Тем самым он осужден по совокупности на 1 год 9 месяцев и 22 дня лишения свободы. Отсчет отбытия его заключения ведется с 8 мая, когда он был задержан полицией по подозрению в совершении преступления.
Он также должен возместить государству расходы на делопроизводство в сумме 1182,64 евро - 201,64 евро оплаты назначенному адвокату и 981 евро принудительной выплаты.
Согласно обвинению, Иво Тийдо был задержан в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля Volkswagen Passat 8 мая на втором километре шоссе Лоху-Кохила в волости Кохила в Рапламаа. Не было у него и водительских прав.
В 2020 году Пярнуский уездный суд приговорил Тийдо за неоднократное вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения к 2 годам тюрьмы, наказание было заменено 718 часами общественно-полезных работ.