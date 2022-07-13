За вождение автомобиля пьяным суд приговорил нарушителя почти к двум годам лишения свободы

Суд признал Иво Тийдо виновным в неоднократном вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и приговорил его к 1 году и 2 месяцам тюрьмы, но поскольку Тийдо и раньше был наказан за подобное деяние и не отбыл его, суд добавил к его наказанию еще 7 месяцев и 22 дня заключения. Тем самым он осужден по совокупности на 1 год 9 месяцев и 22 дня лишения свободы. Отсчет отбытия срока заключения ведется с 8 мая, когда он был задержан полицией по подозрению в совершении преступления.