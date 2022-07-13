Упрямство и абсурд? Департамент третий год гоняется за бизнесменом из-за трех тысяч евро

Бывший политик Артур Тальвик уже три года борется с Департаментом сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA), который требует от него возврата выплаченных ему за четыре года субсидий, пишет Äripäev, напоминая, что Тальвик дважды выигрывал у PRIA в суде, но государственная контора не сдается и продолжает судиться с ним.