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Упрямство и абсурд? Департамент третий год гоняется за бизнесменом из-за трех тысяч евро

rus.postimees.ee
Упрямство и абсурд? Департамент третий год гоняется за бизнесменом из-за трех тысяч евро
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Artur Talvik.
Artur Talvik. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Бывший политик Артур Тальвик уже три года борется с Департаментом сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA), который требует от него возврата выплаченных ему за четыре года субсидий, пишет Äripäev, напоминая, что Тальвик дважды выигрывал у PRIA в суде, но государственная контора не сдается и продолжает судиться с ним.

«Я назвал это институциональным упрямством, – сказал Тальвик, ранее боровшийся с коррупцией в Рийгикогу. – Урок в том, что не нужно совать сюда свой нос. Не проси европейских денег».

Специалист по коммуникациям PRIA Келли Тейдла не согласна с оценкой Тальвика, называющего судебную эпопею проявлением упрямства и абсурдом - по словам Тейдла, PRIA во всех случаях одинаково интерпретирует правовые нормы и одинаково относится к аналогичным ситуациям.

Читайте подробнее на сайте Äripäev.

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