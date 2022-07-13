Бывший политик Артур Тальвик уже три года борется с Департаментом сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA), который требует от него возврата выплаченных ему за четыре года субсидий, пишет Äripäev, напоминая, что Тальвик дважды выигрывал у PRIA в суде, но государственная контора не сдается и продолжает судиться с ним.
Упрямство и абсурд? Департамент третий год гоняется за бизнесменом из-за трех тысяч евро
Упрямство и абсурд? Департамент третий год гоняется за бизнесменом из-за трех тысяч евро
«Я назвал это институциональным упрямством, – сказал Тальвик, ранее боровшийся с коррупцией в Рийгикогу. – Урок в том, что не нужно совать сюда свой нос. Не проси европейских денег».
Специалист по коммуникациям PRIA Келли Тейдла не согласна с оценкой Тальвика, называющего судебную эпопею проявлением упрямства и абсурдом - по словам Тейдла, PRIA во всех случаях одинаково интерпретирует правовые нормы и одинаково относится к аналогичным ситуациям.
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