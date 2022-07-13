Доклад: угроза терроризма по-прежнему актуальна для ЕС

"Выводы доклада подтверждают, что терроризм по-прежнему представляет реальную и актуальную угрозу для ЕС", - заявила в коммюнике исполнительный директор организации Катрин Де Боль.

Согласно докладу, в 2021 году общее количество совершенных, предотвращенных и неудавшихся терактов - 15 - было значительно ниже предыдущего года, когда их было 57. Из четырех совершенных терактов три были предприняты исламистами, и один - ультралевыми.

"В эпоху геополитических потрясений ЕС должен, как никогда, продолжать свои антитеррористические меры", - считает Де Боль. По ее словам, нет никаких сомнений, что геополитические изменения и последствия российской войны на Украине окажут длительное негативное влияние на безопасность ЕС.

По данным Европола, события на Украине уже привлекли ряд радикализированных лиц из государств-членов ЕС, которые присоединились к военным действиям с обеих сторон.

Кроме того, отмечают авторы доклада, конфликт способен спровоцировать реакцию и мобилизацию насильственного экстремизма, в частности, в интернете. По мнению исполнительного директора Европола, нужно учитывать прошлые уроки, касавшиеся иностранных боевиков, возвращавшихся после военных действий с Ближнего Востока.

В докладе также обращается внимание на то, что пандемия COVID-19 повлияла на молодежь и несовершеннолетних из-за социальной изоляции и огромного времени, проведенного онлайн, сделав многих из них более уязвимыми для радикализации. Эксперты Европола полагают, что антиправительственный насильственный экстремизм, отвергающий антикоронавирусные меры, проявился в некоторых государствах-членах ЕС, выразившись в открытых угрозах, посланиях ненависти, распространявшихся в интернете, и в применении насилия.