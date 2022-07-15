Журналист: Эстония сможет задуматься о профессиональной армии не раньше, чем Россия станет свободной?

В то же время выглядит более чем вероятным, что как, например, в некоторых странах Западной Европы без волн масштабных терактов несколько лет назад не сделались бы рутинными такие полицейские меры вроде проверки документов или даже досмотра вещей у подозрительных прохожих, так и Латвия и Литва с успехом обходились бы и дальше профессиональными армиями, если бы Российская Федерация не стала бы совершать прямую агрессию против соседних стран. Люди в благополучных обществах обычно склонны примиряться с каким-то ограничением своих свобод или брать на себя какие-то дополнительные обязательства перед государством лишь в тех случаях, когда возникают определенные риски для общей или личной безопасности. Но ради снижения этих рисков люди становятся готовыми поступиться какой-то частью своего привычного бытового комфорта.

Отказ от призывной армии был популярным лозунгом на «первом Майдане»

История, как хорошо известно, не имеет сослагательного наклонения, однако стоит вспомнить, что после «Оранжевой революции» в Украине в 2004-2005 гг. и отвоеванной ею победы на президентских выборах Виктора Ющенко, возглавившая украинское правительство Юлия Тимошенко анонсировала скорый отказ Украины от воинского призыва, что тоже воспринималось свободолюбивой частью украинского общества как один из маркеров движения к демократизации, противовесом которому смотрелся ретроградный — и пророссийски ориентированный — Виктор Янукович.