Осенью прошлого года на границе Ласнамяэ и Кесклинна открыли новый велосипедно-пешеходный мост. Спустя девять месяцев с момента открытия стало понятно, что планировка моста имеет недочеты, которые постарались прикрыть весьма неуклюжим образом.
Что не так с велосипедно-пешеходным мостом Ильвесе?
В середине октября на границе Ласнамяэ и Кесклинна был открыт новый вело-пешеходный мост, соединяющий улицу Маяка и Кадриорг. Раньше подняться на гору можно было только по лестнице, однако это делало два соседних района слишком обособленными и на велосипеде или с коляской преодолеть крутой подъем было довольно трудно. Новый мост решает эту проблему, однако спустя девять месяцев с момента открытия становится видно, что планировка моста имеет некоторые дефекты.
Не нужно быть великим урбанистом, чтобы понять, что краска — элемент не вечный и серьезной преградой не является. Для вело-пешеходного моста на улице Ильвесе краски не пожалели, разделив полосами зону пешеходов и велосипедистов, но спустя год краска начала стираться, и мост уже не выглядит настолько привлекательным, каким он был в момент открытия. К тому же пешеходы зачастую игнорируют разметку и идут по центру моста, прямо по велополосе.
Альтернативой этому могло бы стать оформление пешеходной и велосипедной частей двумя разными способами: чаще всего пешеходную часть выкладывают плиткой, а велосипедную, например, асфальтируют. К слову, краска не пережила зиму и на других участках моста.
Справедливости ради стоит отметить, что мост стал очень хорошей смотровой площадкой, которая пользуется спросом у местных жителей. Однако самые большие проблемы начинаются после подъема.
Асфальт смотровой площадки при помощи арматуры и краски декорировали под плитку. Краска облезла везде, но больше всего в местах, где чаще ходят люди, из-за чего появилась своеобразная тропинка. Это наводит на подозрения, что проект готовился в спешке: совпадение это или нет, но завершение проекта пришлось прямо на неделю муниципальных выборов.
В тротуар встроены три клумбы, однако живой и здоровый куст растет только в одной. В двух других клумбах — случайная дикая трава и земля, присыпанная мульчей. Вероятно, растения погибли еще зимой. Три других клумбы не так давно заколотили досками из-за ошибки в проекте: при создании вело-пешеходного моста проектировщики не учли траекторию пути велосипедистов. Выезжая с моста, велосипедист попадает в пространство, которое не предусматривает удобную траекторию пути по прямой, он мешает пешеходам. Раздельные зоны передвижения для пешеходов и велотранспорта здесь тоже не предусмотрены. Согласно изначальному плану, велосипедисты, видимо, должны лавировать между людьми и клумбами. Весной в мэрии это поняли и закрыли клумбы на пути у велосипедистов обычными деревянными досками.
Стертая краска на спуске моста Ильвесе.
Даниил Куракин
Далее следует узкий и неудобный съезд на пешеходный переход, который слишком мал, чтобы на нем комфортно разместились и пешеходы и велосипедисты. Из-за большой лавки вокруг дерева, велосипедистам невозможно нормально подъехать к пешеходному переходу и людей приходится либо пропускать, либо объезжать через бордюр. Выходом из этой ситуации могло стать продление пешеходной зоны на несколько метров вперед, чтобы осталось место для маневра. Дополнительным препятствием являются красно-белые столбики, которые не несут никакой полезной функции, являясь лишь раздражающим фактором. Если предположить, что автомобиль с разгона въедет на смотровую площадку, остановить они его не смогут.
Стоит также обратить внимание на разметку пешеходного перехода через улицу Ласнамяэ. Длинная зебра на подходе к смотровой площадке вдруг резко сворачивает, будто ее траекторию не продумали и исправили недочет уже на стадии строительства. К тому же вместо отдельной разметки для пешеходов и велосипедистов, как на многих улицах Таллинна, где есть велополосы, здесь одна зебра для всех, из-за чего проезжая по ней, чувствуешь каждую часть разметки. Отсутствие отдельной разметки для велосипедистов особенно странно, учитывая, что пересекая улицу Ласнамяэ, человек попадает на велодорожку улицы Маяка.
Создается впечатление, что смотровую площадку и вело-пешеходный мост проектировали отдельно. Если последний еще можно назвать приспособленным для велотранспорта, то площадка больше похожа на пешеходный проект, практически не предусмотренный для комфортного проезда на велосипеде или электросамокате. Об этом говорит неудобная траектория движения и последующее исправление некоторых ошибок досками. Хорошим решением было бы продлить велополосу так, чтобы интуитивно был понятен путь для проезда, а также визуально отделить пространство пешеходов и велосипедистов разным покрытием. Например, использовать настоящую плитку, а не выкрашенный в белый и красный цвета асфальт.
Комментарий вице-мэра Таллинна Владимира Света
«Открытый в прошлом году как часть моста Ильвесе спуск позволяет велосипедистам, маломобильным людям и родителям с колясками с комфортом добираться из Ласнамяэ в центр города и наоборот. Тем не менее сейчас ведется проектирование, чтобы сделать перекресток улиц Маяка и Ласнамяэ более удобным и безопасным. В результате изменится геометрия перекрестка: появится новый пешеходный переход, изменится радиус поворота и будут добавлены островки безопасности, чтобы машины снижали скорость. Параллельно с этими работами мы внесем необходимые изменения и в смотровую площадку у начала спуска. Поскольку красно-белое покрытие в верхней части спуска отчасти не пережило холода и сошло, мы заменим его новым подходящим решением одновременно с работами по переустройству перекрестка. Вероятно, для этого будет использоваться плитка, а не краска на асфальте.
Клумбы в верхней части моста изначально были призваны не только улучшить эстетическую составляющую, но и способствовать замедлению велосипедистов, которые в противном случае проезжают к спуску на слишком высокой скорости, создавая опасные ситуации и не считаясь в достаточной мере с пешеходами. В обновленном решении клумбы будут несколько смещены с траектории движения велосипедистов. Клумбы, в которых кустарник не прижился или пострадал из-за наездов велосипедистов, были временно закрыты деревянным настилом. На других клумбах кусты будут восстановлены. Работы по переустройству перекрестка планируется завершить к началу следующего велосипедного сезона.
Стоит отметить, что на улице Ласнамяэ в прошлом году было отремонтировано дорожное покрытие. Сейчас город приступил к проектированию Глинтового парка, который протянется по границе Ласнамяэ, Кесклинна и Пирита на протяжении девяти километров и станет уникальной линеарной зеленой зоной. Первый сегмент будущего парка пролегает от Тартуского шоссе до моста Палласти и идет параллельно улице Ласнамяэ. Поэтому логично подходить к будущей реконструкции улицы в комплексе с развитием парка, чтобы создать в этой части Ласнамяэ удобное, зеленое и качественное городское пространство».
По состоянию на сегодняшний день некоторые недочеты моста Ильвесе были устранены. Например, доски снова заменили на клумбы. Внешний вид моста был обновлен в промежутке между ожиданием ответа от сотрудников районной управы Ласнамяэ на запрос автора и публикацией материала.