Что не так с велосипедно-пешеходным мостом Ильвесе?

Стоит также обратить внимание на разметку пешеходного перехода через улицу Ласнамяэ. Длинная зебра на подходе к смотровой площадке вдруг резко сворачивает, будто ее траекторию не продумали и исправили недочет уже на стадии строительства. К тому же вместо отдельной разметки для пешеходов и велосипедистов, как на многих улицах Таллинна, где есть велополосы, здесь одна зебра для всех, из-за чего проезжая по ней, чувствуешь каждую часть разметки. Отсутствие отдельной разметки для велосипедистов особенно странно, учитывая, что пересекая улицу Ласнамяэ, человек попадает на велодорожку улицы Маяка.

Создается впечатление, что смотровую площадку и вело-пешеходный мост проектировали отдельно. Если последний еще можно назвать приспособленным для велотранспорта, то площадка больше похожа на пешеходный проект, практически не предусмотренный для комфортного проезда на велосипеде или электросамокате. Об этом говорит неудобная траектория движения и последующее исправление некоторых ошибок досками. Хорошим решением было бы продлить велополосу так, чтобы интуитивно был понятен путь для проезда, а также визуально отделить пространство пешеходов и велосипедистов разным покрытием. Например, использовать настоящую плитку, а не выкрашенный в белый и красный цвета асфальт.

Вице-мэр Таллинна Владимир Свет. Фото: Ремо Тынисмяе

Комментарий вице-мэра Таллинна Владимира Света

«Открытый в прошлом году как часть моста Ильвесе спуск позволяет велосипедистам, маломобильным людям и родителям с колясками с комфортом добираться из Ласнамяэ в центр города и наоборот. Тем не менее сейчас ведется проектирование, чтобы сделать перекресток улиц Маяка и Ласнамяэ более удобным и безопасным. В результате изменится геометрия перекрестка: появится новый пешеходный переход, изменится радиус поворота и будут добавлены островки безопасности, чтобы машины снижали скорость. Параллельно с этими работами мы внесем необходимые изменения и в смотровую площадку у начала спуска. Поскольку красно-белое покрытие в верхней части спуска отчасти не пережило холода и сошло, мы заменим его новым подходящим решением одновременно с работами по переустройству перекрестка. Вероятно, для этого будет использоваться плитка, а не краска на асфальте.

Клумбы в верхней части моста изначально были призваны не только улучшить эстетическую составляющую, но и способствовать замедлению велосипедистов, которые в противном случае проезжают к спуску на слишком высокой скорости, создавая опасные ситуации и не считаясь в достаточной мере с пешеходами. В обновленном решении клумбы будут несколько смещены с траектории движения велосипедистов. Клумбы, в которых кустарник не прижился или пострадал из-за наездов велосипедистов, были временно закрыты деревянным настилом. На других клумбах кусты будут восстановлены. Работы по переустройству перекрестка планируется завершить к началу следующего велосипедного сезона.

Стоит отметить, что на улице Ласнамяэ в прошлом году было отремонтировано дорожное покрытие. Сейчас город приступил к проектированию Глинтового парка, который протянется по границе Ласнамяэ, Кесклинна и Пирита на протяжении девяти километров и станет уникальной линеарной зеленой зоной. Первый сегмент будущего парка пролегает от Тартуского шоссе до моста Палласти и идет параллельно улице Ласнамяэ. Поэтому логично подходить к будущей реконструкции улицы в комплексе с развитием парка, чтобы создать в этой части Ласнамяэ удобное, зеленое и качественное городское пространство».