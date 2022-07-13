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На Эхитаяте-теэ в Таллинне реконструируют уличное освещение

rus.postimees.ee
На Эхитаяте-теэ в Таллинне реконструируют уличное освещение
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Ove Maidla

В Мустамяэ на Эхитаяте-теэ проходят работы по реконструкции уличного освещения на участке бульвар Сыпрузе – улица Мяннилийва, то есть от дорожного кольца рядом с ТТУ в направлении горки Нымме. Работы продлятся до конца августа.

«В последние годы мы последовательно инвестируем в экологичное светодиодное освещение: начиная с 2019 года доля светодиодных ламп в уличном освещении возросла с 14 до 38 процентов, и она будет расти и в будущем. Заметно сократились и расходы, ведь благодаря более широкому использованию светодиодных ламп город за несколько месяцев экономит сотни тысяч евро», – сказал вице-мэр Владимир Свет.

В ходе работ будут заменены мачты фонарных столбов, установят 46 светодиодных ламп, в том числе для создания особо яркого освещения на пешеходных переходах, также заменят воздушные линии электропередач подземными кабелями.

«Реконструкция освещения на участке дороги с таким активным движением уже какое-то время ждала своей очереди и радует, что до наступления осенней темноты работы будут завершены, – сказал старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс. – А сейчас просим участников движения отнестись к ситуации с пониманием и быть особенно внимательными в районе проведения работ».

Заказчиком строительных работ выступает Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства, работы проводит предприятие Leonhard Weiss OÜ. Согласно договору, стоимость работ составляет 208 000 евро, строительные работы финансируются из городского бюджета. Их завершение запланировано на сентябрь 2022 года.

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