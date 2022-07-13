На Эхитаяте-теэ в Таллинне реконструируют уличное освещение

«В последние годы мы последовательно инвестируем в экологичное светодиодное освещение: начиная с 2019 года доля светодиодных ламп в уличном освещении возросла с 14 до 38 процентов, и она будет расти и в будущем. Заметно сократились и расходы, ведь благодаря более широкому использованию светодиодных ламп город за несколько месяцев экономит сотни тысяч евро», – сказал вице-мэр Владимир Свет.

В ходе работ будут заменены мачты фонарных столбов, установят 46 светодиодных ламп, в том числе для создания особо яркого освещения на пешеходных переходах, также заменят воздушные линии электропередач подземными кабелями.

«Реконструкция освещения на участке дороги с таким активным движением уже какое-то время ждала своей очереди и радует, что до наступления осенней темноты работы будут завершены, – сказал старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс. – А сейчас просим участников движения отнестись к ситуации с пониманием и быть особенно внимательными в районе проведения работ».