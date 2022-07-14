Активист Андрей Данилов знает, как помогать российским саами из-за границы

Конечно, бывает всякое. 17 мая, то есть в день конституции Норвегии, в городе Буде, от которого от меня на машине три часа, произошел такой случай. Мальчик пришел в школу в национальной саамской одежде, и одноклассники начали над ним смеяться. Тогда его мама написала пост в фейсбуке, и тут же все саамское сообщество встало на защиту. Люди в национальных костюмах вышли на главную площадь, а мэр принес официальные извинения. Представьте такое в России. У нас ни по какому поводу выйти нельзя, тем более, по такому.

- В лагере для беженцев, где я был первое время, сейчас живет парень из одного города на Кольском полуострове. Недалеко от меня еще один человек – моряк из Мурманска, который был в рейсе, когда началась вой на. Он высказался против; у него половина семьи в Харькове. Ему руководство на судне сказало, что по возвращении в Россию с ним будут беседовать сотрудники ФСБ. Тогда он сошел на берег и попросил убежища. Сейчас в одном городке со мной живет девушка из России, которую я знал и до отъезда, а потом мы оказались в одном лагере для беженцев. Такая удивительная история.

Когда я был две недели в Осло, то познакомился с выходцами из России. У них есть общество «Смородина» (Smårådina – игра слов: Smår – «родина» по-норвежски – прим. ред.). Его девиз – «За демократию в России». Они для меня трехчасовую бесплатную экскурсию по городу провели, на ужин домой приглашали. Это по местным обычаям – признак особого внимания. Незадолго до нашего с вами разговора звонил человек, который двадцать лет живет в Трондхейме: «Андрей, чем я могу вам помочь?» Я сказал, что связь неважная, так он сим-карту оплаченную прислал. Я сейчас с ее помощью с вами разговариваю. Вы намерены развивать здесь исключительно свое саамское происхождение и расставаться с Россией навсегда? Многие зарубежные россияне с Россией себя уже не ассоциируют. Я так мыслить не могу. Конечно, я мог бы сказать: я не буду бороться за свои и чужие права, я буду жить обычной жизнью. Возможно, меня оставили бы в покое. Но я бы не смог так жить. Совесть мне не позволила бы. Я уехал, чтобы защищать права российских саами. Конечно, я буду изучать норвежский язык и культуру. Но мы вместе с другими уехавшими активистами, среди которых есть даже одна женщина, высланная из СССР еще в преддверии Олимпиады 1980 года, уже создали международный комитет коренных народов России. И за это меня здесь не ударят в подъезде молотком по голове – тут свобода!