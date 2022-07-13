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Таллинн заключит новые договоры для повышения качества обслуживания улиц

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Таллинн заключит новые договоры для повышения качества обслуживания улиц
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Eero Vabamägi

Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства объявил конкурс поставок для поиска партнеров по обслуживанию магистральных дорог и сооружений, остановок общественного транспорта и придорожных зеленых зон на ближайшие семь лет. С помощью новых договоров город планирует повысить качество обслуживания улиц как в летний, так и в зимний период.

«Срок действия существующих договоров истекает в конце этого года, после чего работу начнут выполнять новые партнеры по обслуживанию. При подготовке новых договоров мы учли опыт последних необычайно снежных зим, которые отличались переменчивыми погодными условиями. Наша цель – обеспечить проходимость дорог и улиц в любую погоду, чтобы поощрить людей передвигаться пешком, на велосипеде или общественном транспорте. Мы хотим, чтобы в новом периоде качество работы повысилось, поэтому мы в некоторой степени изменим подход», – сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет.

Поставщик услуги должен обеспечить, чтобы состояние обслуживаемых улиц круглый год соответствовало установленным требованиям, включая борьбу со снегом и льдом, вывоз снега, весеннюю уборку сыпучих материалов, летнюю влажную уборку, мойку и полив улиц при необходимости, осеннюю уборку листьев, уборку мусора и надзор за состоянием, а также обслуживание придорожных зеленых зон.

Новые договоры предусматривают более короткие циклы обслуживания интенсивно используемых тротуаров, а также пешеходных и велосипедных дорожек, и уточняют перечень улиц, с которых требуется вывозить снег. На загруженных остановках общественного транспорта и в опасных для движения местах планируется установить контейнеры для сыпучих материалов, чтобы в случае резкого изменения погодных условий они были доступны в течение всей зимы.

В качестве Зеленой столицы Таллинн вносит вклад в сохранение видового разнообразия в городской среде, поэтому планируется дифференцировать частоту обслуживания зеленых зон, что позволит лучше регулировать высоту газона.

«Мы заключаем новые договоры на семь лет и ожидаем, что это мотивирует наших партнеров инвестировать в новое оборудование и обучение персонала. Это, в свою очередь, приведет к повышению качества содержания городского пространства. Я также хотел бы поблагодарить партнеров города, работавших с полной отдачей в весьма непростых условиях, которые преподнесли нам зимы последних лет», – добавил Свет.

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