Студент политологии: феминизм нужен мужчинам больше, чем женщинам

Добавим к этому, что в любом развитом обществе два сектора, где занято наибольшее количество людей – это образование (41% работников правительственного сектора) и здравоохранение (24%). Не секрет, что на уровне детских садов и школ у нас наблюдается тотальное женское доминирование: подавляющее большинство воспитателей, нянечек, учителей – женщины. Похожая картина наблюдается и среди семейных врачей. Также женщин традиционно больше в секторе обслуживания.

Подобный гендерный перекос неизбежно влияет на наше восприятие реальности: нам инстинктивно кажется, что, поскольку именно с женщинами мы сталкиваемся в большинстве общественных (а значит, более заметных) мест, то гендерных проблем нет. Вывод напрашивается сам собой: не нужен нам ваш феминизм.

Впрочем, как я уже сказал, масштабные социальные процессы не зависят от желания или веры. Феминизм – это реальность, убежать в кусты здесь не получится. Гораздо важнее понять, как идеи феминизма могут быть полезны.

Традиционно в пример приводят гендерный разрыв в заработной плате (когда женщины получают меньшие деньги за ту же работу, что и у мужчин) и сказочное ожидание, что женщина может все: по русской пословице и коня остановит, и в избу горящую войдет. Напомним, что такие сферы жизни как воспитание детей, домашнее хозяйство, до известной меры – образование и здравоохранение, ложатся бременем именно на женские плечи, причем никем не оплачиваются.

Я позволю себе взглянуть на проблему с противоположной, мужской колокольни. В конце концов, феминизм нужен мужчинам нисколько не меньше, чем женщинам. Уж если гендерное равенство, то во всем. Как читатель, вероятно, помнит, разница в ожидаемой продолжительности жизни у мужчин и женщин составляет 8 лет не в пользу мужчин. Подобный разрыв объясняется не в последнюю очередь распространенной у нас культурой маскулинности.

Несчастные случаи, отравления и травмы – в этой категории причин смертности мужчины лидируют последние 20 лет, как ведется статистика. В прошлом году от вышеназванных причин умерло 640 мужчин и 295 женщин – цифры различаются более чем в два раза. Уровень самоубийств среди мужчин также невероятно высок – тема, годами замалчиваемая в обществе.