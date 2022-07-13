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Галерея ⟩ В раквереской братской могиле к середине дня нашли 16 гробов, число скелетов еще не установлено

Айвар Ояперв Айн Лийва
В раквереской братской могиле к середине дня нашли 16 гробов, число скелетов еще не установлено
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В центре Раквере продолжаются раскопки братской могилы красноармейцев. Памятник был удален еще утром, закончить исследование братской могилы работники Военного музея надеются до конца сегодняшнего дня.

Директор Военного музея Хеллар Лилль сказал Virumaa Teataja, что братская могила находилась не в том месте, где считалось изначально: «Мы предполагали, что она расположена у подножия памятника, там, где лежали оградительные камни. Но там мы ничего не нашил. Тогда археолог Арнольд Унтр начал сравнивать старые фотографии и последнее место расположения памятника. Насколько известно, на этой площадке стояли два памятника [первый раквереские школьники взорвали в конце 1940-х годовред.], так и выяснилось, что они все же стояли в разных местах».

Во втором месте раскопок около 14.30 нашли первые скелеты. Сколько их точно, через час еще не было известно: «Обнаружились останки 16 гробов, но во многих гробах по несколько скелетов. В этом нет ничего удивительного, поскольку эта могила служила местом перезахоронения. Погибших выкапывали и переносили со всего уезда, поэтому многих клали в один гроб».

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