В центре Раквере продолжаются раскопки братской могилы красноармейцев. Памятник был удален еще утром, закончить исследование братской могилы работники Военного музея надеются до конца сегодняшнего дня.
Галерея ⟩ В раквереской братской могиле к середине дня нашли 16 гробов, число скелетов еще не установлено
Директор Военного музея Хеллар Лилль сказал Virumaa Teataja, что братская могила находилась не в том месте, где считалось изначально: «Мы предполагали, что она расположена у подножия памятника, там, где лежали оградительные камни. Но там мы ничего не нашил. Тогда археолог Арнольд Унтр начал сравнивать старые фотографии и последнее место расположения памятника. Насколько известно, на этой площадке стояли два памятника [первый раквереские школьники взорвали в конце 1940-х годов – ред.], так и выяснилось, что они все же стояли в разных местах».
Во втором месте раскопок около 14.30 нашли первые скелеты. Сколько их точно, через час еще не было известно: «Обнаружились останки 16 гробов, но во многих гробах по несколько скелетов. В этом нет ничего удивительного, поскольку эта могила служила местом перезахоронения. Погибших выкапывали и переносили со всего уезда, поэтому многих клали в один гроб».