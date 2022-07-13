Галерея ⟩ В раквереской братской могиле к середине дня нашли 16 гробов, число скелетов еще не установлено

Директор Военного музея Хеллар Лилль сказал Virumaa Teataja, что братская могила находилась не в том месте, где считалось изначально: «Мы предполагали, что она расположена у подножия памятника, там, где лежали оградительные камни. Но там мы ничего не нашил. Тогда археолог Арнольд Унтр начал сравнивать старые фотографии и последнее место расположения памятника. Насколько известно, на этой площадке стояли два памятника [первый раквереские школьники взорвали в конце 1940-х годов – ред.], так и выяснилось, что они все же стояли в разных местах».