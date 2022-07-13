Война в Украине повысила интерес к эстонской оборонной промышленности

«Характер, стороны, географические и климатические условия любого конфликта предъявляют специфические требования к продукции и услугам предприятия оборонной промышленности. Интерес вооруженных сил Украины и других стран НАТО и ЕС к продукции и услугам членов EKTL возрос», – сказал Рянисоо.

«Интерес проявляют к продукции и услугам, доступным с максимально коротким сроком доставки. Интересуются фактически всем, что предлагают члены EKTL», – отметил Рянисоо и добавил, что в отличие от многих других промышленных секторов введенные западными странами санкции против России и Беларуси не создали проблем с поставками для предприятий оборонной промышленности.