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Война в Украине повысила интерес к эстонской оборонной промышленности

BNS
Война в Украине повысила интерес к эстонской оборонной промышленности
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Тармо Рянисоо.
Тармо Рянисоо. Фото: Eesti Kaitsetööstuse Liit

По словам исполнительного директора Эстонского союза оборонной и космической промышленности (EKTL) Тармо Рянисоо, военная агрессия России против Украины повысила интерес к продукции членов союза.

«Характер, стороны, географические и климатические условия любого конфликта предъявляют специфические требования к продукции и услугам предприятия оборонной промышленности. Интерес вооруженных сил Украины и других стран НАТО и ЕС к продукции и услугам членов EKTL возрос», – сказал Рянисоо.

«Интерес проявляют к продукции и услугам, доступным с максимально коротким сроком доставки. Интересуются фактически всем, что предлагают члены EKTL», – отметил Рянисоо и добавил, что в отличие от многих других промышленных секторов введенные западными странами санкции против России и Беларуси не создали проблем с поставками для предприятий оборонной промышленности.

«EKTL не сообщалось о последствиях или изменениях в цепях поставок», – заверил Рянисоо.

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