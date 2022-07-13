Во вторник Тартуский уездный суд приговорил четырех человек к условному сроку лишения свободы с длительным испытательным сроком. Согласно обвинительному заключению, они покупали, продавали или были посредниками в продаже амфетамина в крупных размерах в Тарту и Валга.
Обвиняемых в обороте амфетамина приговорили к длительным условным срокам
Суд признал всех четверых виновными в незаконном обороте наркотических веществ в крупном размере.
Суд приговорил Алекса Рейнсалу к трем годам и 11 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года и три месяца, Сирле Теппо к четырем годам и шести месяцам лишения свободы с пятилетним испытательным сроком. Суд также приговорил Ронекса-Рино Рейно к двум годам и трем месяцам лишения свободы с испытательным сроком в два с половиной года и приговорил Лийз Таль к одному году и шести месяцам лишения свободы с испытательным сроком в два года.
Суд присудил 2680 евро Алексу Рейнсалу и 595 евро Ронекс-Рино Рейну для покрытия замены конфискации.
Алекс Рейнсалу обвиняется в приобретении в общей сложности более двух килограммов и одной дозы амфетамина, одного цветного квадратного листа бумаги весом 0,024 грамма, содержащего ЛСД, с весны 2021 года до 2 марта нынешнего года в Тарту и Валга. Кроме того, при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах он приобрел как минимум одну дозу порошка, содержащего амфетамин, который употребил самостоятельно до задержания в качестве подозреваемого 2 марта.
Согласно обвинительному акту, с июля по сентябрь 2021 года Лийс Тали приобрела в Валге в общей сложности не менее 130 граммов порошка, содержащего амфетамин. Она также приобрела 1,361 грамма порошка, содержащего амфетамин, при обстоятельствах, не установленных в ходе предварительного следствия. Он был обнаружен полицией 11 февраля во время обыска в ее доме.
Согласно обвинительному заключению, с февраля 2021 года по 3 февраля 2022 года Сирле Теппо использовала незаконно в общей сложности 420 граммов и одну дозу порошка, содержащего амфетамин, одну дозу метамфетамина, одну дозу марихуаны и 1-1,5 грамма марихуаны.
С 5 апреля до середины июня 2021 года Теппо приобрела в области Тартумаа и городе Тарту в общей сложности 120 граммов порошка, содержащего амфетамин.
Также с февраля по апрель 2021 года Теппо не менее пяти раз приобретала в Тарту 50 граммов порошка, содержащего амфетамин. Кроме того, при обстоятельствах, не установленных в ходе предварительного следствия, она приобрела одну дозу порошка, содержащего амфетамин, одну дозу метамфетамина и одну дозу марихуаны, которую употребила в автомобиле Audi A8 в Тарту до задержания в качестве подозреваемой.
Ронекс-Рино Рейно обвиняется в посредничестве продажи 250 граммов порошка, содержащего амфетамин, с момента, не установленного в ходе предварительного следствия, до 19 января, а также в приобретении 50 граммов амфетамина партиями от одного до пяти граммов в Валга.