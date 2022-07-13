Обвиняемых в обороте амфетамина приговорили к длительным условным срокам

Суд признал всех четверых виновными в незаконном обороте наркотических веществ в крупном размере.

Суд приговорил Алекса Рейнсалу к трем годам и 11 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года и три месяца, Сирле Теппо к четырем годам и шести месяцам лишения свободы с пятилетним испытательным сроком. Суд также приговорил Ронекса-Рино Рейно к двум годам и трем месяцам лишения свободы с испытательным сроком в два с половиной года и приговорил Лийз Таль к одному году и шести месяцам лишения свободы с испытательным сроком в два года.

Суд присудил 2680 евро Алексу Рейнсалу и 595 евро Ронекс-Рино Рейну для покрытия замены конфискации.

Алекс Рейнсалу обвиняется в приобретении в общей сложности более двух килограммов и одной дозы амфетамина, одного цветного квадратного листа бумаги весом 0,024 грамма, содержащего ЛСД, с весны 2021 года до 2 марта нынешнего года в Тарту и Валга. Кроме того, при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах он приобрел как минимум одну дозу порошка, содержащего амфетамин, который употребил самостоятельно до задержания в качестве подозреваемого 2 марта.