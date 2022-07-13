«Отечество» предлагает компенсировать людям покупку дров

В интервью ERR Кокк отметил, что «Отечество» борется за свою идею на коалиционных переговорах, и напомнил, что стоимость дров выросла более чем в два раза, что влияет на многие домохозяйств.

«Сейчас стоимость дров приблизилась к 80 евро, а была от 30 до 40 евро за кубометр. Мы предложили компенсировать частично, но пока идут споры относительно размера компенсации», – сказал он.