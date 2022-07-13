Партия «Отечество» еще весной предложила частично компенсировать людям покупку дров, и теперь этот вопрос обсуждается на коалиционных переговорах, сообщил член правления партии Айвар Кокк.
«Отечество» предлагает компенсировать людям покупку дров
«Отечество» предлагает компенсировать людям покупку дров
В интервью ERR Кокк отметил, что «Отечество» борется за свою идею на коалиционных переговорах, и напомнил, что стоимость дров выросла более чем в два раза, что влияет на многие домохозяйств.
«Сейчас стоимость дров приблизилась к 80 евро, а была от 30 до 40 евро за кубометр. Мы предложили компенсировать частично, но пока идут споры относительно размера компенсации», – сказал он.
Кокк также отметил, что идею о снижении акцизов на топливо «Отечество» пока не хоронит и первые осенние месяцы появится новая информация.
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