Европейская комиссия считает вероятным, что в этом году Москва резко и в одностороннем порядке остановит поставки газа, в связи с чем ЕС подготавливает план действий, призванный смягчить последствия для стран-членов союза в случае, если опасения реализуются.
Евросоюз составляет план на случай, если Россия перекроет поставки газа
Евросоюз составляет план на случай, если Россия перекроет поставки газа
«Если мы начнем действовать сейчас, то влияние внезапного перебоя в поставках будет снижено на одну треть», – говорится в черновике документа ЕС, который планируется принять 20 июля.
«Газовая ситуация в ЕС находится на критическом этапе», – говорится в документе.
Самый большой вызов для ЕС – обеспечить достаточные запасы газа, чтобы справиться с пиковым спросом на отопление и электроэнергию этой зимой.
Читайте подробнее на dv.ee.