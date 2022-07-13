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Евросоюз составляет план на случай, если Россия перекроет поставки газа

rus.postimees.ee
Евросоюз составляет план на случай, если Россия перекроет поставки газа
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Газовые трубы
Газовые трубы Фото: DW

Европейская комиссия считает вероятным, что в этом году Москва резко и в одностороннем порядке остановит поставки газа, в связи с чем ЕС подготавливает план действий, призванный смягчить последствия для стран-членов союза в случае, если опасения реализуются.

«Если мы начнем действовать сейчас, то влияние внезапного перебоя в поставках будет снижено на одну треть», – говорится в черновике документа ЕС, который планируется принять 20 июля.

«Газовая ситуация в ЕС находится на критическом этапе», – говорится в документе.

Самый большой вызов для ЕС – обеспечить достаточные запасы газа, чтобы справиться с пиковым спросом на отопление и электроэнергию этой зимой. 

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