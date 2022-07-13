Сегодня, наблюдая за побережьем, сотрудники Департамента окружающей среды и Спасательного департамента обнаружили серые липкие комки на Сааремаа, на полосе пляжа длиной в несколько сотен метров в районе Тагалахе.
Загрязнение неизвестным веществом также было обнаружено и на Сааремаа.
Загрязнение неизвестным веществом также было обнаружено и на Сааремаа.
Загрязнение, подобное липким и жирным комкам, обнаруженным вчера на северном побережье Хийумаа, было обнаружено и на пляже Онни в Тагалахе. Мониторингу подвергалось все северное побережье Сааремаа, но в других местах во время мониторинга не было обнаружено видимых загрязнений.
Поскольку загрязнение активно не распространяется, перед принятием следующих мер ожидается получение более подробной информации о составе вещества. Результаты лабораторных анализов, вероятно, можно ожидать в течение нескольких дней.
На побережье региона Тагалахе, особенно на пляже Онни, следует соблюдать осторожность и избегать контакта с серыми комочками, сообщил Департамент окружающей среды.
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