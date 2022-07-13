Загрязнение неизвестным веществом также было обнаружено и на Сааремаа.

Загрязнение, подобное липким и жирным комкам, обнаруженным вчера на северном побережье Хийумаа, было обнаружено и на пляже Онни в Тагалахе. Мониторингу подвергалось все северное побережье Сааремаа, но в других местах во время мониторинга не было обнаружено видимых загрязнений.