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Elektrilevi восстановила электроснабжение 16 000 клиентов

rus.postimees.ee
Elektrilevi восстановила электроснабжение 16 000 клиентов
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Снимок иллюстративный
Снимок иллюстративный Фото: Elmo Riig

Бригады Elektrilevi в течение сегодняшнего дня устранили 52 неисправности среднего и 56 - низкого напряжения, восстановив электроснабжение 16 000 потребителей.

Молния на этот раз нанесла довольно большой ущерб, например, несколько мачт на юге Эстонии были поражены молнией и нуждаются в замене.

«В настоящее время без электричества остаются 218 потребителей. Работы будут продолжаться до устранения всех неисправностей и восстановления подачи электроэнергии в домохозяйства. Мы надеемся восстановить нормальную ситуацию к сегодняшнему вечеру и ночи», - прокомментировал глава диспетчерского центра Elektrilevi Харди Пуусепп.

Elektrilevi просит всех сообщать об отключении электроэнергии через приложение MARU. Это позволяет быстро обмениваться информацией между клиентом и Elektrilevi в случае сбоев в электроснабжении.

Актуальную информацию о количестве отключений и регионах можно отслеживать на карте отключений Elektrilevi.

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