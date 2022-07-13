Elektrilevi восстановила электроснабжение 16 000 клиентов

Молния на этот раз нанесла довольно большой ущерб, например, несколько мачт на юге Эстонии были поражены молнией и нуждаются в замене.

«В настоящее время без электричества остаются 218 потребителей. Работы будут продолжаться до устранения всех неисправностей и восстановления подачи электроэнергии в домохозяйства. Мы надеемся восстановить нормальную ситуацию к сегодняшнему вечеру и ночи», - прокомментировал глава диспетчерского центра Elektrilevi Харди Пуусепп.

Elektrilevi просит всех сообщать об отключении электроэнергии через приложение MARU. Это позволяет быстро обмениваться информацией между клиентом и Elektrilevi в случае сбоев в электроснабжении.