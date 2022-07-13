Поводом для возбуждения уголовного дела против Яшина стала передача на YouTube-канале от 7 апреля, в которой Яшин рассказывал о преступлениях, совершенных российскими военными в украинском городе Буча, пишет Deutsche Welle.
Российского оппозиционера Илью Яшина отправили в СИЗО за распространение «фейков» об армии РФ
Басманный районный суд Москвы арестовал до 12 сентября оппозиционного политика Илью Яшина по делу о распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ (статья 207.3 УК РФ). Об этом сообщил из зала суда корреспондент "Медиазоны" в среду, 13 июля.
Накануне стало известно, что СК РФ возбудил против Ильи Яшина уголовное дело. Поводом для возбуждения послужила передача на YouTube-канале от 7 апреля, в которой Яшин рассказывал о массовых убийствах мирных жителей украинского города Буча, совершенных российскими военнослужащими. В московской квартире политика, отбывавшего 12 июля административный арест по обвинению в неповиновении сотруднику полиции, был проведен обыск.
Статья 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий" была внесена в Уголовный кодекс РФ 25 марта, через месяц после начала нападения на Украину. Наказание по ней предусматривает "лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет".