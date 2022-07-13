Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин, Майя Виленчик и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 13 июля: про снос памятника в Раквере и репортаж с Дней Средневековья
Сегодня в выпуске:
- В среду, 13 июля, начались раскопки на месте братской могилой красноармейцев, погибших в Раквере во время Второй мировой войны. Все подробности в сюжете нашей съемочной группы.
- Из-за беспорядков на Шри-Ланке введен режим чрезвычайного положения. Протестующие требуют, чтобы премьер ушел с поста. Подробности в нашем сюжете.
- Про опасный груз в порту Мууга, насколько за год подорожало жилье в столице, грозовой шторм в Тартумаа и состоянии пярнуских пляжей.
- На каких курсах, можно научиться постоять за себя, и насколько такие занятия интересны для представительниц прекрасного пола?
- О последних рекомендациях Европейского агенства лекарственных средств, почему в Швеции запретят анонимные сим-карты и чего ждать от суперлуния.
- И репортаж с места событий: как жили люди 700 лет назад, чем занимались жители средневековой деревни и боятся ли высоты канатоходцы - это и многое другое, в нашем сюжете!
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 13 июля.