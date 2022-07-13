«Новости в 7» за 13 июля: про снос памятника в Раквере и репортаж с Дней Средневековья

Сегодня в выпуске:

- В среду, 13 июля, начались раскопки на месте братской могилой красноармейцев, погибших в Раквере во время Второй мировой войны. Все подробности в сюжете нашей съемочной группы.

- Из-за беспорядков на Шри-Ланке введен режим чрезвычайного положения. Протестующие требуют, чтобы премьер ушел с поста. Подробности в нашем сюжете.

- Про опасный груз в порту Мууга, насколько за год подорожало жилье в столице, грозовой шторм в Тартумаа и состоянии пярнуских пляжей.

- На каких курсах, можно научиться постоять за себя, и насколько такие занятия интересны для представительниц прекрасного пола?

- О последних рекомендациях Европейского агенства лекарственных средств, почему в Швеции запретят анонимные сим-карты и чего ждать от суперлуния.

- И репортаж с места событий: как жили люди 700 лет назад, чем занимались жители средневековой деревни и боятся ли высоты канатоходцы - это и многое другое, в нашем сюжете!