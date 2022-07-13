Торнадо в Эстонии сносит теплицы, а в некоторых случаях и людей

Торнадо в Эстонии не идут ни в какое сравнение с явлениями, типичными для США, но и у нас они могут причинить серьезный ущерб. В то время как вчерашний шторм в Тартуском уезде сумел ускользнуть от радаров метеостанций и его скорость не была измерена, в прошлом были измерены скорости тромба, достигавшие 90 м/с.