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Торнадо в Эстонии сносит теплицы, а в некоторых случаях и людей

Брита-Мария Алас
Торнадо в Эстонии сносит теплицы, а в некоторых случаях и людей
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В 2010 году в Ярва-Яани смерч разрушил зерносушилку.
В 2010 году в Ярва-Яани смерч разрушил зерносушилку. Фото: Meelis Meilbaum/Scanpix Baltics

Торнадо в Эстонии не идут ни в какое сравнение с явлениями, типичными для США, но и у нас они могут причинить серьезный ущерб. В то время как вчерашний шторм в Тартуском уезде сумел ускользнуть от радаров метеостанций и его скорость не была измерена, в прошлом были измерены скорости тромба, достигавшие 90 м/с.

Каждый год в Эстонии фиксируются менее сильные смерчи. Однако эстонские синоптики указывают на «необычные» вихри, которые движутся не с юга на север, а с запада на восток. Вчерашний тромб в Тартуском уезде был именно таким.

Тайми Пальяк, ведущий синоптик отдела прогнозов погоды Агентства окружающей среды, и Кюлли Лоодла, ведущий специалист отдела метеорологических наблюдений, объяснили это тем, что очень теплая воздушная масса, которая обычно прибывает в Эстонию с юга, способна переносить большое количества влаги: 

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