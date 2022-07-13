Торнадо в Эстонии не идут ни в какое сравнение с явлениями, типичными для США, но и у нас они могут причинить серьезный ущерб. В то время как вчерашний шторм в Тартуском уезде сумел ускользнуть от радаров метеостанций и его скорость не была измерена, в прошлом были измерены скорости тромба, достигавшие 90 м/с.
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Торнадо в Эстонии сносит теплицы, а в некоторых случаях и людей
Торнадо в Эстонии сносит теплицы, а в некоторых случаях и людей
Каждый год в Эстонии фиксируются менее сильные смерчи. Однако эстонские синоптики указывают на «необычные» вихри, которые движутся не с юга на север, а с запада на восток. Вчерашний тромб в Тартуском уезде был именно таким.