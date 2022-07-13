Еврокомиссия разрешила калининградский транзит, Литва будет применять санкции «эффективно»

Согласно обновленным правилам, Литва и другие страны-члены ЕС должны будут проверять, остаются ли объемы транзита в пределах объемов, установленных за последние три года, чтобы обеспечить, что подпадающие под санкции товары, перевозимые в Калининград, соответствуют реальному местному спросу и не экспортируются в страны Сообщества.

Несмотря на обновленные правила, транзит товаров и технологий военного или двойного назначения остается запрещенным, независимо от выбранного способа транспортировки.

«Мы приветствуем объявление ЕК полного запрета на транзит военных товаров и технологий, а также товаров и технологий двойного назначения через ЕС. Литва положительно оценивает вводимые интерпретацией ЕК ограничения объемов транзита через ЕС на основании средних исторических показателей за последние три года, которые должны отражать только реальную потребность в товарах первой необходимости, а также необходимость усиления контроля такого транзита», — говорится в сообщении МИД.

«Мы всегда говорили, что не может быть создано никаких специальных исключений и разных трактовок территорий государств-членов ЕС, а также такого впечатления, поэтому мы положительно оцениваем тот факт, что это толкование, действующее для всех государств-членов ЕС, не создает такого прецедента», - говорится в заявлении министерства.

И все же МИД в нем указал, что прежняя интерпретация ЕК, на основании которой Литва прекратила транзит подсанкционных товаров в Калининград, "является наиболее приемлемой".

Тем не менее в министерстве утверждают, что Литва как член трансатлантического сообщества и последовательный союзник «не может игнорировать позиции и оценки стратегических партнеров Литвы в области внешней политики и безопасности, а также ЕК».

«Четко понимая, что одной из целей кремлевского режима является раскол трансатлантического единства, стремление вызвать недоверие и поссорить союзников между собой, Литва будет и впредь сохранять верность трансатлантическому партнерству и придерживаться единой и скоординированной санкционной политики ЕС», — говорится в заявлении.