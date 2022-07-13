На заседании в четверг правительство примет решение о выделении Министерству юстиции денег для покрытия расходов на юридическую помощь в связи с иском петербургского банка против Эстонии.
Правительство выделит более 200 000 евро на дело, связанное с петербургским банком
Правительство выделит более 200 000 евро на дело, связанное с петербургским банком
Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус ходатайствует о выделении Министерству юстиции 208 020 евро из государственного резерва для покрытия расходов на юридическую помощь, связанных с представительством Эстонской Республики, а также для выплаты возмещения финансового иска и процессуальных издержек, возникающих от приговора.
Иск ПАО «Банк Санкт-Петербург» к Палате судебных приставов и арбитражных управляющих, а так же Эстонской Республике был связан с арестом одного судна судебным приставом в Эстонии.