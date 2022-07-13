Правительство выделит более 200 000 евро на дело, связанное с петербургским банком

Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус ходатайствует о выделении Министерству юстиции 208 020 евро из государственного резерва для покрытия расходов на юридическую помощь, связанных с представительством Эстонской Республики, а также для выплаты возмещения финансового иска и процессуальных издержек, возникающих от приговора.