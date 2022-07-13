Ср, 13.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Rally Estonia и дорожные работы изменят организацию дорожного движения

BNS
Rally Estonia и дорожные работы изменят организацию дорожного движения
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Rally Estonia.
Rally Estonia. Фото: Arvo Meeks

Из-за дорожных работ в Йыгевамаа, а в Тарту, Пылва и Валгамаа в связи с Rally Estonia изменится организация дорожного движения.

В Йыгевамаа на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа ограничение будет установлено в связи со строительством шумозащитного экрана.

В связи со стартующим в четверг Rally Estonia в Тарту, Пылва и Валгамаа будут перекрыты многочисленные дороги второстепенного значения.

Ключевые слова
Наверх