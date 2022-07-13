Rally Estonia и дорожные работы изменят организацию дорожного движения

В Йыгевамаа на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа ограничение будет установлено в связи со строительством шумозащитного экрана.

В связи со стартующим в четверг Rally Estonia в Тарту, Пылва и Валгамаа будут перекрыты многочисленные дороги второстепенного значения.