Из-за дорожных работ в Йыгевамаа, а в Тарту, Пылва и Валгамаа в связи с Rally Estonia изменится организация дорожного движения.
Rally Estonia и дорожные работы изменят организацию дорожного движения
Rally Estonia и дорожные работы изменят организацию дорожного движения
В Йыгевамаа на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа ограничение будет установлено в связи со строительством шумозащитного экрана.
В связи со стартующим в четверг Rally Estonia в Тарту, Пылва и Валгамаа будут перекрыты многочисленные дороги второстепенного значения.
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