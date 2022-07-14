Одинец: правительство планирует поднять зарплаты тысячам госслужащих

– Прежде всего – социальное электричество, то есть пакет с фиксированной ценой.

Социальный пакет будет предложен для всех потребителей, начиная с 1 октября. Тарифы определит Департамент потребителей.

Для всех остальных предусмотрена компенсация в размере 50 евро за мегаватт/час. Будут также предложены компенсации на газ и центральное отопление – 80% от суммы, превышающей 80 евро за мегаватт/час. На газ установлен предел потребления.

В отличие от предыдущего года, все компенсации будут начисляться автоматически, люди сразу получат уменьшенные счета.

Не нужно будет никуда идти со справками и заявлениями, обременяя отделы соцобеспечения.

– Бюрократии станет меньше?

– Да, это было одним из наших условий – социал-демократы до последнего требовали, чтобы компенсации были универсальными. Некоторые политические силы хотели бы направить компенсации только малообеспеченным людям, но это повлекло бы за собой лавину бюрократии.

– Экономический эксперт Марье Йозинг на днях заявила, что наша экономика уже в фазе спада, мы движемся к кризису. Готовы ли вы возразить?

– Всем понятно, что мы находимся в перманентном кризисе. Неизвестно, в какую сторону развернется кризис в здравоохранении: показатели коронавируса снова растут. Мы по-прежнему находимся в военном, экономическом и энергетическом кризисе. Новое правительство, вступающее в должность уже в понедельник, отдает себе отчет, что всеми этими кризисами придется заниматься.

– Когда начнут действовать важные нововведения, касающиеся населения?