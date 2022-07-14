Одинец: правительство планирует поднять зарплаты тысячам госслужащих

– Как и когда Министерство окружающей среды под руководством социал-демократов будет рассматривать исключения из зеленой политики, чтобы справиться с чрезвычайными ситуациями, которые начали объявлять регионы?
– Нарва стала первой, остальные думают. Если газа, которым отапливаются местные самоуправления, на рынке не будет или его будут продавать по спекулятивным ценам, то Министерство окружающей среды и департамент конкуренции должны будут вмешаться.
В случае, если местное самоуправление окажется не в состоянии найти источник для отопления, придется делать исключения и предлагать альтернативные источники – даже если они не столь зеленые, как нам хотелось бы.
В любом случае в Эстонии должно быть все больше зеленой экономики и энергетики.
– В какой момент на уровне государства может быть объявлена ЧС?
– По моим данным, оснований для объявления ЧС на всю страну пока нет. Ближе к началу отопительного сезона ситуация прояснится.
– При этом правительство прописывает в коалиционном соглашении дату – 2030 год – когда Эстония будет обеспечивать себя на 100% зеленой энергией. Не противоречит ли это реалиям?
– Новая коалиция, действительно, обозначила это желание в коалиционном соглашении.
– Ветер, солнце и вода – чистые, но нестабильные энергоресурсы…
– Да, но сейчас уже разрабатываются новые технологии, которые позволят складировать возобновляемую энергию. Идет быстрый прогресс в этом плане.
Мы говорим о ЧС сейчас, а 100% зеленой энергетики запланировано на 2030 год. Так что противоречий с нынешними реалиями тут нет. За это время многое еще изменится.