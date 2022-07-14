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Одинец: правительство планирует поднять зарплаты тысячам госслужащих

Учителя, полицейские, спасатели – в приоритете
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Одинец: правительство планирует поднять зарплаты тысячам госслужащих
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  • Меньше бюрократии, больше прямой помощи населению
  • Мы находимся в перманентном кризисе, это очевидно
  • В кабмин придут люди, которые были вне политики

Сегодня вечером партии новой коалиции утвердят своих кандидатов в министры. Что изменится для населения с появлением во власти новых лиц? Когда начнут действовать важные нововведения?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире генеральный секретарь Социал-демократической партии, один из возможных кандидатов в министры, парламентарий Эдуард Одинец.

Выдержки из беседы:

– Учителя обещают забастовки. Исключены ли забастовки в сфере культуры, за которую будут отвечать социал-демократы?

– Работники культуры пока не предупреждали о возможных забастовках. Не отрицаю, что зарплаты работников культуры – важная тема.

В преамбуле коалиционного договора записано, что тема зарплат – одна из приоритетных для нового правительства. Речь идет о зарплатах учителей, работников культуры, социальной сферы, полицейских, спасателей и т.д.

Все эти вопросы будут рассматриваться при обсуждении госбюджета и госстратегии на ближайшие четыре года. Что касается учителей, то тут надвигается катастрофа. Через четыре года около 40% учителей достигнут пенсионного возраста.

– То же самое происходит с полицейскими: они массово уходят на пенсию, а молодых существующими зарплата не привлечь. В IT-сфере молодежи предлагают в два раза больше…

– Этим нужно заниматься, проблему нужно решать, и она подчеркивается уже на уровне коалиционного договора.

– Когда мы узнаем имена новых министров?

– Уже сегодня вечером. Завтра утром будет опубликован текст коалиционного соглашения. В новом составе правительства будут люди как с опытом руководства министерствами, так и много новых лиц, которые ранее были вне политики. И социал-демократы, и "Отечество" таких людей уже нашли. Эти люди не являются членами партии или парламента, но они хорошие эксперты в той или иной области. Так что сюрпризы будут!

– А с чем связаны эти сюрпризы? Никто не хочет брать на себя ответственность за происходящее?

– Это не означает, что кто-то уходит от ответственности или увиливает от работы в правительстве – это желание привести новых людей и экспертов в политику и при этом не опустошить скамейку опытных политиков в парламенте.

– В руководстве парламентом сейчас тоже возникнет интересная ситуация?

– Убрать спикера парламента (Юри Ратасаприм. ред.), который представляет оппозиционную партию, невозможно, если он не уйдет сам. Очевидно, что не уйдет и будет до выборов возглавлять парламент. А вице-председателей, которых избирают одновременно, выдвинут по одному из рядов оппозиции и коалиции (от EKRE и "Отечества" – прим.ред). В итоге получится, что президиум парламента будет на две трети состоять из оппозиции.

– Социал-демократам достался ответственный пост министра экономики. Допускаете ли вы, что зимой вы окажетесь крайними и вас обвинят во всех бедах?

– В любом случае все решения принимаются коллегиально, так что крайним должно в таких случаях оставаться правительство. Естественно, большая часть самых разных решений в сфере экономики и энергетики – зона ответственности министра экономики и коммуникаций. Очевидно, что необходимо предусмотреть целый набор самых разных мер, чтобы не остаться крайними. В коалиционном соглашении есть много того, что поможет населению пережить эту зиму.

– Какие пункты в коалиционном соглашении должны успокоить людей?

– Прежде всего – социальное электричество, то есть пакет с фиксированной ценой.

Социальный пакет будет предложен для всех потребителей, начиная с 1 октября. Тарифы определит Департамент потребителей.

Для всех остальных предусмотрена компенсация в размере 50 евро за мегаватт/час. Будут также предложены компенсации на газ и центральное отопление – 80% от суммы, превышающей 80 евро за мегаватт/час. На газ установлен предел потребления.

В отличие от предыдущего года, все компенсации будут начисляться автоматически, люди сразу получат уменьшенные счета.

Не нужно будет никуда идти со справками и заявлениями, обременяя отделы соцобеспечения.

– Бюрократии станет меньше?

– Да, это было одним из наших условий – социал-демократы до последнего требовали, чтобы компенсации были универсальными. Некоторые политические силы хотели бы направить компенсации только малообеспеченным людям, но это повлекло бы за собой лавину бюрократии.

– Экономический эксперт Марье Йозинг на днях заявила, что наша экономика уже в фазе спада, мы движемся к кризису. Готовы ли вы возразить?

– Всем понятно, что мы находимся в перманентном кризисе. Неизвестно, в какую сторону развернется кризис в здравоохранении: показатели коронавируса снова растут. Мы по-прежнему находимся в военном, экономическом и энергетическом кризисе. Новое правительство, вступающее в должность уже в понедельник, отдает себе отчет, что всеми этими кризисами придется заниматься.

– Когда начнут действовать важные нововведения, касающиеся населения?

– Не облагаемый налогом минимум повышается с 1 января, детские пособия вырастут с 1 января, пенсии – с апреля следующего года, включая дополнительную индексацию и освобождение от налогов средней пенсии. Помощь родителям-одиночкам вырастет тоже со следующего года. Компенсации за газ, электричество и отопление будут начисляться уже с 1 октября.

– Как и когда Министерство окружающей среды под руководством социал-демократов будет рассматривать исключения из зеленой политики, чтобы справиться с чрезвычайными ситуациями, которые начали объявлять регионы?

– Нарва стала первой, остальные думают. Если газа, которым отапливаются местные самоуправления, на рынке не будет или его будут продавать по спекулятивным ценам, то Министерство окружающей среды и департамент конкуренции должны будут вмешаться.

В случае, если местное самоуправление окажется не в состоянии найти источник для отопления, придется делать исключения и предлагать альтернативные источники – даже если они не столь зеленые, как нам хотелось бы.

В любом случае в Эстонии должно быть все больше зеленой экономики и энергетики.

– В какой момент на уровне государства может быть объявлена ЧС?

– По моим данным, оснований для объявления ЧС на всю страну пока нет. Ближе к началу отопительного сезона ситуация прояснится.

– При этом правительство прописывает в коалиционном соглашении дату – 2030 год – когда Эстония будет обеспечивать себя на 100% зеленой энергией. Не противоречит ли это реалиям?

– Новая коалиция, действительно, обозначила это желание в коалиционном соглашении.

– Ветер, солнце и вода – чистые, но нестабильные энергоресурсы…

– Да, но сейчас уже разрабатываются новые технологии, которые позволят складировать возобновляемую энергию. Идет быстрый прогресс в этом плане.

Мы говорим о ЧС сейчас, а 100% зеленой энергетики запланировано на 2030 год. Так что противоречий с нынешними реалиями тут нет. За это время многое еще изменится.

– Сланцевая энергетика и Нарвские электростанции будут не приоритете?

– В любом случае вопросы Ида-Вирумаа, будущего сланцевой энергетики и занятости населения останутся приоритетами.

– Кая Каллас недавно пояснила, что снижения топливных акцизов до разрешенного в ЕС минимумам все же не будет. Ряд общественно-значимых проектов заморожен: дороги, больницы и т.д. Как развеять недовольство населения?

– Очевидно, что предлагая населению что-то взамен. Если мы хотим повышать детские и семейные пособия, выплачивать компенсации, нужно что-то сокращать и ужимать в других сферах. Конечно, можно брать кредиты, но только под инвестиции. Для больниц и дорог судьбоносным оказалось то, что Европейский фонд восстановления экономики сам сократил финансирование для Эстонии, поскольку наша экономика оказалась в более выгодном положении, чем предполагалось.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: что изменится с приходом новых министров? /Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / iBlues
Студия Postimees: что изменится с приходом новых министров? /Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / iBlues Фото: Kermo Benrot
  • Социал-демократам достался ответственный пост министра экономики. Не окажутся ли они зимой крайними и обвиненными во всех бедах?
  • Есть ли в коалиционном соглашении пункты, которые могут успокоить население?
  • Как Министерство окружающей среды, возглавляемое социал-демократами, будет рассматривать исключения из зеленой политики, чтобы справиться с ЧС, которые начали объявлять регионы?
  • Учителя обещают забастовки. Как предотвратить забастовки в сфере культуры, за которую будет отвечать СДПЭ?
  • Возможное назначение Эдуарда Одинца на пост министра культуры станет знаком возобновления интеграционной политики? 

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / iBlues 

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