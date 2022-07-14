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Студия Postimees: что изменится с приходом новых министров?

13:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: что изменится с приходом новых министров?
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Сегодня вечером партии новой коалиции утвердят своих кандидатов в министры. Что изменится для населения с приходом новых лиц? Когда начнут действовать важные нововведения?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире генеральный секретарь Социал-демократической партии, один из возможных кандидатов в министры, парламентарий Эдуард Одинец. Смотрите беседу в студии в 13:00!

  • Социал-демократам достался ответственный пост министра экономики. Не окажутся ли они зимой крайними и обвиненными во всех бедах?
  • Есть ли в коалиционном соглашении пункты, которые могут успокоить население?
  • Как Министерство окружающей среды, возвглавляемое социал-демократами, будет рассматривать исключения из зеленой политики, чтобы справиться с ЧС, которые начали объявлять регионы?
  • Учителя обещают забастовки. Как предотвратить забастовки в сфере культуры, за которую будет отвечать СДПЭ?
  • Возможное назначение Эдуарда Одинца на пост министра культуры станет знаком возобновления интеграционной политики? 
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